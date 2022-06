I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

MOSS: Selv om serielederen presset på utover i 2. omgangen, så var Arendal-forsvaret bunnsolid - og det lille som slapp forbi ryddet keeper Jonatan Byttingsvik opp i på imponerende vis.

Stolt og rørt

- Jeg blir så stolt at jeg er nesten rørt over den innsatsen dere legger ned, sa Roger Risholt til spillerne i garderoben rett etter kampen.

– Det er ingen som kan ta oss på noe som helst når det gjelder innsats og vilje til å kjempe. Hele laget, alle sammen, gjør jobben som kreves til langt inn i overtiden, oppsummerte han.

Moss har vært helt suverene i årets serie - helt frem til denne søndagen. I kamp etter kamp har det gamle storlaget halt i land seier etter seier. Derfor var det hele syv poeng som skilte Moss og Arendal før denne kampen.

Grunn til å juble

Med tap ville gapet øke til 10 poeng. Med seier til Arendal, ville det igjen være kontakt mellom lagene. Det var det som lå i potten. Og det visste begge lagene - og de 1561 tilskuerne som Moss hadde mobilisert til denne kampen.

Bare en liten håndfull av de 1561 fikk grunn til å juble da Preben Skeie etter drøye to minutter spilte Andreas Hellum fri på blankt mål inne i Moss sin 16-meter. Slike situasjoner har bare ett mulig utfall. Scoring. Nummer 9. Andreas Hellum. Garantert.

Arendal produserte flere store målsjanser utover i omgangen, men det var ikke uten grunn at MFK-keeper Mathias Eriksen Ranmark ble kåret til hjemmelagets beste spiller på Melløs stadion. Kanskje var det bare Arendals Jonatan Strand Byttingsvik som var minst like god denne søndagen. Og han slapp jo ikke inn et eneste mål.

Jaget utligning

Før pause var Arendal laget som skapte mest, samtidig som det virket som om gjestene hadde god kontroll defensivt. Etter pause kunne Arendal tidlig økt til 2-0, men utover i omgangen ble kampen mer og mer preget av at Arendal ledet, og Moss jaget utligning.

– Vi skaper sjanser, men dominerer ikke like mye som vi bruker å gjøre. Spillemessig er det ikke helt slik vi ønsker det, men måten vi står opp på er helt fantastisk, mener Arendal-trener Roger Risholt.

Matchvinner Andreas Hellum fastslår også at Arendal-spillerne måtte «løpe sokkene av seg» for å sikre tre poeng.

– Vi er farlige på kontringer og skaper målsjanser, men vi hadde nok forventet å ha ballen mer med medvind i 2. omgangen, sier Andreas Hellum som er helt sikker på at han hadde blitt tomålsscorer dersom han ikke hadde blitt felt av Philip Koko da han kom alene med keeper etter 86 minutter.

- Han hadde valget mellom at jeg skulle score eller ta et rødt kort. Så sånn sett valgte han riktig, konstaterer Andreas Hellum lakonisk.