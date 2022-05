KRISTIANSAND: Det var Vard Haugesund som kom best i gang på en fin vårdag på Cemo Arena. Bortelaget skapte to farligheter allerede før det var gått to minutter. Etter dette kom Fløy bedre inn i matchen og skapte flere farligheter på høyre siden, spesielt med den offensive backen Jone Kleppa.

I det 14. spilleminutt kom midtbanegeneral Sander Ystanes til en kjempesjanse med et skudd fra ti meter etter en kort frisparksvariant. Etter 35 minutter kom Ystanes til en ny stor mulighet med en heading fra seks-syv meter, som ble reddet av Vards keeper i full strekk.

Utover i 1. omgang hadde Fløy et sjansemessig overtak og burde ha tatt ledelsen, men Vard Haugesund var ikke ufarlige og kunne fort ha scoret. Det skortet litt på ro og kvalitet i de avgjørende øyeblikkene for begge lag.

Vard startet best igjen

Som i 1. omgangen var det Vard Haugesund som etter hvilen kom best ut av startblokkene. Allerede etter ett minutt i 2. omgang spilte gjestene seg til en stor sjanse, men et tigersprang fra Fløy-keeper Ante Knezovic hindret scoring. En scoring hadde ligget i luften lenge på Flekkerøy og etter 56 minutter satt den endelig for hjemmelaget! Målet kom etter et glimrende innlegg fra Altin Ujkani som fant hodet til Kristian Lie, som igjen headet ballen kontrollert i mål.

Etter scoringen uteble sjansene, og Vard-treneren velger å gjøre hele fire bytter i det 60. minutt! Tidligere Fløy-spiller Kaj Stian Apeland fikk en vanvittig sjanse for Vard i det 72. minutt, men skuddet gik i nettveggen. Kort etter var det duket for utligning. I det 75. spilleminutt scoret Vard på et flott skudd fra 16 meter. 11 minutter senere nettet bortelaget på ny. Midtstopperen Adam Dobosz fikk føre ballen fritt og scoret på et drømmetreff fra 30 meter.

To sene scoringer

I det 89. minutt utlignet Fløy. Kleppa header fint tilbake igjen til Lien som bredsidet ballen fint i mål. På overtid spilte Johannes Eftevaag flott igjennom André Richstad, som skjøt ballen via hanskene til keeper og i mål. En ellevill avslutning på denne kampen! Det hele endte 3-2 til Fløy i en underholdende kamp som kunne bikket begge veier.

