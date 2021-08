Vindbjart-seier i sesongpremieren

STAVANGER: Det ble seier og tre poeng i sesongpremieren i Stavanger, fortjent, men ikke uten dramatikk. Som Vindbjart-trener Steinar Skeie har sagt så mange ganger, vi vil heller vinne 4-3 enn 1-0! Steinar er delvis sykemeldt og var ikke med til Madla lørdag, der var det assistenttrener Alla Abdallah som styrte showet fra benken, sammen med lagleder Harald Hansen og hjelpetrener Willy Jensen.

På banen var Robert Våge Skårdal kaptein i Christian Beqiraj Follerås’ fravær pga. rødt kort i sist kamp. Robert gikk foran og satte inn 1-0 etter et kvarters spill, med knottene, etter innlegg fra Peiwast ‘Piwi’ Hama. Ledelsen holdt til fem minutter før pause, da satte hjemmelaget inn 1-1 etter passivt spill bak hos oss.

Sterk spiss

Etter pause var det spissen Jakob Toft som ble avgjørende. Den tidligere Jerv-spilleren fra Lyngdal med 25 kamper i OBOS-ligaen fikk bare med seg to kamper før han ble skadet i 2019. Nå ble det to mål og en assist på en omgang. Ni minutter ut i andre omgang fikk vi et forvarsel, innlegget fra Berry Gerezgi ble headet mot mål, men ble enkelt for keeper. Ett minutt senere kom samme kombinasjon, og denne gangen var headingen fra Jakob ustoppelig.

Vi fortsatte å skape sjanser, og hadde et bra overtak utover omgangen. Et snaut kvarter før slutt kom 3-1, igjen med Jakob i hovedrollen. Nå tok han imot et innkast fra Sondre Nordhagen, vendte av et par Madla-spillere, før han smelte ballen opp i krysset. Madla svarte med en redusering minuttet senere.

Første Vindbjart-scoring

Alla svarte et minutt etter reduseringen, med det som skulle bli trumfkortet fra benken. Martin Gardiner kom innpå for sin 13. Vindbjart-kamp, alle som innbytter. Noen minutter senere gikk han på løp bak en høy forsvarslinje, fikk ballen perfekt fra Jakob og satte inn sitt første mål på A-laget.

Nå kom det største presset vi fikk se fra hjemmelaget gjennom hele kampen, og de fikk en ny redusering som gjorde overtidsminuttene litt for spennende. Martin fikk en ny mulighet til å sikre seieren, men nå gikk skuddet like utenfor. 4-3 sto seg uansett kampen ut, og Martin ble fortjent feiret av medspillere og en gjeng kamerater som hadde tatt turen vestover.

Første seriekamp på 651 dager

Sjansestatistikken ble notert til 16-4 i vår favør fra Alla, som hadde dette å si om den første seriekampen på 651 dager: – Først og fremst var det deilig å komme i gang. Jeg er stolt av guttene som gjennomførte en god kamp. Vi vant veldig fortjent, men synes vi gjorde det unødvendig spennende på slutten. Vi ga vekk noen enkle mål og burde helt klart vært mer kliniske og avgjort kampen tidligere.