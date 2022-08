Etter en thrilleravslutning vant Roger Risholt og Vebjørn Urdal fra Arendal Fotball over Vipers-spillerne Ragnhild Valle Dahl og Tuva Ulsaker Høve da det ble kåret Fagforbundsmester på Hove.

For andre år på rad ble det kåret Fagforbundsmester på Hove under Arendalsuka. Denne gang var det fire lag som stilte til konkurransen. Det var «Team Havnaa» med Kai Robin Havnaa og Albena Pelaj fra Grane Arendal Håndball, Ragnhild Valle Dahl og Tuva Ulsaker Høve fra Vipers, Sondre Paulsen (eks-ØIF Arendal, nå Øyestad IF) og Olaf Richter Hoffstad fra ØIF Arendal og Roger Risholt og Vebjørn Urdal fra Arendal Fotball.

Det ble mange intense og tette oppgjør. Utøverne ble testet i kondisjon, styrke og hjernetrim. Dette gjør at konkurransen ikke favoriserer enkelte deltakere, og det ble kamp helt fram til slutt. Etter de innledende øvelsen var det damene fra Vipers og trenerduoen fra Arendal fotball som sto igjen. Det ble en tett kamp der Ragnhild og Tuva hadde en god ledelse da 90-graderen var unnagjort og siste øvelse skulle gjennomføres.

Fra venstre: Vebjørn Urdal, Albena Pelaj, Roger Risholt, Kai Havnaa, Tuva Høve, Ragnhild Valle Dahl, Olaf Richter Hoffstad og Sondre Paulsen. Foto: Jan Skaregrøm

Den siste øvelsen var å skru opp planker og balansere disse i mål. Vipers-damene ledet helt fram til siste planke skulle over balansepunktet, men tapte så med noen knappe sekunder mot gutta fra Arendal Fotball. Dermed ble Roger Risholt og Vebjørn Urdal Fagforbundsmester 2022.

Med det gjorde Roger Risholt det bedre enn tvillingbroren Kai Risholt, som deltok i fjorårets konkurranse. Både deltakere og publikum fikk en flott minikonsert av Carina Dahl mellom øvelsene. Kvelden på Hove ble både spennende og fin for både utøvere og publikum.

– Veldig vondt, men stas å være med på, lød oppsummeringen til Roger Risholt på sin Facebook-side etter endt tevling.

– En veldig gøy dag, melder Tuva Ulsaker Høve til Lokalsporten.

Se bildeserie her:

Arendal Fotballtrener Roger Risholt i aksjon under en av tirsdagens øvelser på Hove. Foto: Jan Skaregrøm

Carina Dahl leverte en flott minikonsert. Foto: Jan Skaregrøm

Foto: Jan Skaregrøm

Foto: Jan Skaregrøm

Foto: Jan Skaregrøm

Foto: Jan Skaregrøm

Foto: Jan Skaregrøm

Foto: Jan Skaregrøm

Foto: Jan Skaregrøm

Foto: Jan Skaregrøm

Foto: Jan Skaregrøm

Foto: Jan Skaregrøm