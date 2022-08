UTØVERBLOGG: Jeg er stolt over å være tatt ut til dette verdensmesterskapet i motocross i Finland. Jeg kjører i juniorklassen 14-17 år. Her stiller de beste utøverne fra hele verden. Jeg gleder meg stort og nivået er svært høyt. Jeg har et mål om å kvalifisere meg til finaleheatene. Jeg vet at jeg har fart nok til å hevde meg, men alt er avhengig av å få en god start.

Jeg har kjørt noen EM-runder tidligere i sesongen, og da har det vært 10-12 førere innenfor samme sekund. Dette er med andre ord en idrett med ørsmå marginer. I VM skal to heat kjøres over 25 minutter + to runder. Så håper jeg alle mine venner i Kristiansand Motocrossklubb vil heie på meg her hjemme.

Klar til start i EM-runden i Belgia. Foto: Niek Fotografie

Fra EM-runden i Finland. Foto: @rayarcherphoto