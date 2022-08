VENNESLA: Et mål ti minutter ut i 2. omgang ble avgjørende. Dermed endte det med tap 0-1 for serieleder Fram, akkurat som i vårkampen. Anders Bjørge kom nærmest utlikning for Vindbjart, men vi truet sjelden Fram sterkt nok. Bakerst hos gjestene sto Thomas Skjødt Johansen feilfritt. I vinter var keeperen nær en overgang til Vindbjart, nå er han nylig kommet til Fram etter at førstekeeperen ble skadet.

I målet vårt fikk 17-årige Mads Klippenberg sin debut da Mats Johansen Olsen måtte melde forfall på kampdag. Mads holdt oss inne i kampen med et par meget gode redninger og så generelt sikker ut. Baklengsmålet var det lite å gjøre med. Mac Laham fikk ballen på bakerste stolpe etter en overgang der vi ikke rakk å organisere oss skikkelig, og satte den i lengste hjørnet.

Bernhard Salvesen gikk rett inn i laget etter overgangen fra Start. Foto: Stian Bøe

To andre spillere fikk også debuter. Bernhard Salvesen spilte hele kampen på midtbanen, mens Christoffer Lindberg (16) fikk tjue minutter og viste litt av potensialet sitt på kanten. På utgående spilte Magnus Langerud sin siste hjemmekamp i denne omgang. Han flytter til Oslo, og vil være aktuell for bortekampene våre på Østlandet i høst.

Debutant Christoffer Lindberg (16) har stort potensial. Foto: Stian Bøe

Utenom Bjørges mulighet et kvarter før slutt, da han i trengt posisjon bare fikk tuppet ballen utenfor, kom de beste sjansene våre på innlegg fra høyrekanten. I første omgang sendte Berry Gerezgi ballen hardt og flatt inn. Eirik Ryger rakk ikke helt fram på bakerste stolpe. En nesten identisk situasjon kom like etter pause, da var Brian Stangnes Kjeldsberg servitør, igjen kom Ryger akkurat for sent til innlegget.

Magnus Langerud har spilt sin siste kamp på Moseidmoen i denne omgang. Foto: Stian Bøe

I overtidsminuttene presset vi på med lange innkast fra Christian Beqiraj Follerås. Ett endte med klarering like utenfor, men påfølgende corner og enda et innkast hjalp ikke, vi endte målløse.