Vant «årets viktigste golfturnering»

KRISTIANSAND: For andre år på rad inviterte den internasjonale hjelpeorganisasjonen Mercy Ships til golfturnering på Kristiansand Golfklubb. Inntektene fra turneringen går til gratis operasjoner til fattige mennesker i Vest-Afrika. Nå under koronapandemien har det ikke vært så enkelt med koronasikre arrangementer, så derfor har organisasjonen vært nødt til å tenke utenfor boksen.

– Med gode golfkontakter på Kristiansand Golfklubb fikk vi ideen om å arrangere en golfturnering i fjor, og nå har den blitt spilt to år på rad, forteller nasjonal leder Roger Vassnes.

Arrangementet gjennomføres i samarbeid med sponsorer fra det lokale næringslivet. Turneringen er åpen for alle golfere i distriktet og blir gjennomført som en lagkonkurranse som på golfspråket kalles Texas scramble.

– Takket være våre sponsorer har vi også kunnet tilby et superfint premiebord som spillerne har vært veldig fornøyd med. Forhåpentligvis kan vi få flere til å spille neste år, sier Vassnes.

Texas scramble går ut på at alle på laget slår sin ball, og at laget deretter velger den beste ballen som utgangspunkt for neste slag.

– Vi har vært engasjert i Mercy Ships i mange år, sier Helge Josdal fra Folk og legger til:

– Som en glad hobbygolfer er det veldig gøy å kunne være med på dette arrangementet også. Etter to år er dette blitt en tradisjon, så jeg gleder meg allerede til neste år.