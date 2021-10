«Bønch» ble overtidshelt for Vigør

KVINESDAL: Vigør-trener Kjetil Ruthford Pedersen reiste til Kvinesdal med en redusert seniortropp denne lørdagen. Den første halvtimen styrte gjestene kampen og skapte flere store sjanser som kunne og burde sørget for en komfortabel ledelse.

I stedet var det Kvinesdal som fikk det første målet på en sjelden visitt i angrep. Etter 37 minutter var det Henning Omland som raget høyest på en corner og fikk headet ballen mot mål der den gikk via et Vigør-bein og over linja. Kvinesdal hevet seg noe spillemessig etter scoringen og gikk til pause med ledelse.

Overtok presset

I 2.omgangen tok Vigør mer og mer over etter hvert som KIL-forsvaret slet mer og mer med tempoet til Andreas Sløgedal og Simen Schille Olsen på topp. Til slutt var det Simen som fikk satt inn utligningen da han fikk stå alene på 6-7 meter og ta ned et flott innlegg fra Ali Dib – for deretter å plassere den kontrollert bak en god Lars Egeland i KIL-målet. Det var da spilt i 58 minutter.

Kampens prestasjon kom etter 79 minutter da Sakarias Ringsbu jaget et innlegg som gikk gjennom hele feltet. Ved dødlinja brukte han kraft og teknikk til å dra seg forbi forsvareren og løftet ballen opp i nettaket. En meget sterk prestasjon av 16-åringen. På dette tidspunktet så kampen kjørt ut for Kvinesdal sin del, men de svarte få minutter senere da et frispark ble slått inn i feltet og en spiller gikk over ende innenfor 16-meteren. Linjedommeren vinket og dommeren dømte straffespark. Sander Risnes satte det bak Mollestad i Vigør-målet og stillingen svar 2-2 med sju minutter igjen på klokka.

Avgjorde på overtid

Med tanke på effektiviteten til Vigør så langt i kampen, så det ut som om det skulle ende med poengdeling – men to minutter på overtid slo Lasse Byklum et godt innlegg fra høyresiden som keeper måtte gi retur på. Simen hugget til foran keeperen og Joakim «Bønch» Johansen kunne enkelt sette inn seiersmålet.

Dermed var den femte seieren på rad et faktum. Fortjent ut fra spill og sjanser, men selvfølgelig surt for Kvinesdal som kjempet godt til siste slutt.

– En jevnspilt kamp med høy temperatur. Det var ekstremt surt å miste poeng på overtid, melder Kvinesdal-trener Tommy Tønnessen, som selv fikk et gult kort i kampens hete.

Søgne fortsatt på topp

Tre nye poeng betyr at Vigør fortsatt har heng på Søgne som har sett veldig sterke ut, så vi må nok ha full pott i de tre siste kampene også skal det være håp om å ta førsteplassen i avdelingen og sikre oss kvalik til neste sesongs 3. divisjon.

Allerede fredag møter vi Kvinesdal igjen når de kommer til Hellemyr for å spille «hengelampen» som ble utsatt tidligere i høst. Avspark er kl 19 på Macron Arena. Vel møtt!

