KRISTIANSAND: Det var skikkelig god stemning i målområdet i Dyreparken tirsdag ettermiddag. Hele 167 løpere lot seg friste av sprintorientering i uvante omgivelser. For andre år på rad var det avslutning på KOK Pizza Cup i Dyreparken. Cupen arrangeres av KOK og er primært for barn og ungdommer, men til finalen var hele o-familien på Sørlandet invitert!

Yrende liv

At 90 av deltagerne var under 17 år, gir håp for o-idretten på Sørlandet i årene som kommer. Hele 33 jenter i yngste jenteklasse er ekstra gøy. KOK hadde 50 barn og unge med, dette beviser at den gode jobbingen i klubben med de yngste over mange år gir resultater. En stor takk til Sandy og Holger Hott, Håvard Stormoen og Jack Bjørnsen som har mye av æren for dette.

Dessverre var det ikke så mange ville dyr eller andre attraksjoner som løperne klarte å få med seg. De fleste hadde nesa godt ned i kartet, og selv da ble det mye bomming – særlig for den eldre garde. Sjelden har så mange voksne løpt vei i flokk!

Poengvinnere

KOK Pizza Cup har gått på tirsdager siden sommerferien, som en del av klubbtreningene til KOK, for å gi en smakebit på «ekte» o-løp. Sammenlagt var det Christine Lundemoen og Fabian Johannessen som stakk av med førsteplassene.

Siden det ikke var åpent for seniorer da KM sprint ble arrangert, var løpet også KM for D/H21, og her ble det klare seire til Hege Hennig Lunde, OK Sør og Vegard Danielsen, KOK.

Etter løpet ble det servert pizza. En samling etter løpet er veldig viktig og miljøskapende, noe man kanskje bør prøve å få til oftere. Her fikk også primus motor for arrangementet Jack Bjørnsen velfortjent applaus. Vi håper virkelig at både KOK Pizza Cup og avslutningsløpet i Dyreparken er kommet for å bli.

Resultater