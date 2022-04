KRISTIANSAND: Lørdag ettermiddag på Cemo Arena og seriestart i Postnord-Ligaen med Egersunds IK som bortelag. Fløy var klar for å ta fatt på en ny sesong på nivå tre i norsk fotball. Med et opprykksjagende fra rett på andre siden av fylkesgrensa mot vest, skulle det bli en test for et ungt og lovende Fløy-lag.

Etter få minutter spilt kunne de oppmøtte se at det er et Egersund-lag som ønsket mye ball og tok fatt i kampen. Uten de store sjansene og lite å skrive hjem om ble den første omgangen delt i to, der bortelaget var det førende laget i første halvdel. Vertene kom mer og mer inn i kampen og tok stort initiativ i kampen og var helt på høyde med de tilreisende.

Anspent

Helt på tampen av omgangen, da man trodde at det skulle ende i en sjansefattig og rolig bølgende omgang, ble det anspent stemning på vei inn til pause. EIK-spiller Dunsby kastet seg inn i takling på Fløy-spiller Ystanes. Noe som virket litt unødvendig. Dunsby fikk fortjent gult kort, mens Ystanes fikk det gule for reaksjoner etter duellen. I påfølgende klammerier fikk begge Fløy-trenerne Hardarson og Pedersen gult kort.

Etter hvilen var det Egersunds som tok tak i kampen, og etter 7 spilte minutter satt det første målet for kampen. EIK-angriper Hammershaug siktet seg inn og la ballen til side for Fløy-keeper Knezovic. Et mål litt ut av det blå, men et Fløy-lag som ikke setter presset utenfor 16meteren.

Den andre omgangen bar i større preg av et bølgende spill, der ingen av lagene fikk kontroll på spillet i store deler. Etter flere bytter fra begge lag, ble det lite å skrive om, der ballen ble tapt og vunnet av begge lag på midten. Det var som om at det lå og brygget noe spennende.

Flere bytter

Fløy byttet inn debutant Dirirsa Gamachis for Sander Ystanes etter en time spilt. Et kvarter etter ble det gjort et dobbeltbytte der debutantene Altin Ujkani og Preben Hille gjorde plass for debutantene Benjamin Sundo og Marius Framnes. Med rundt kvarteret å spille igjen tok Fløy ansvar i kampen og viste hva de har å by på når det gjelder angripende spill. Det ble store muligheter til både Richstad og Lien.

På overtid skulle det bli kjempespennende på Cemo Arena. Fløy fikk frispark på rundt 20 meter på skuddistanse. Kristian Strømland Lien steppet opp og tok sjansen sin med stor selvfølgelighet. For ballen, den limte han i krysset og utlignet til 1-1 til stor jubel fra de oppmøtte.

Like etter Fløy-målet skulle det bli store sjanser for øyas gutter. André Richstad viste seg fram med et fint innlegg som traff Emil Grønn Pedersen. Ballen spratt nervepirrende mot mål, men sneik seg i stolpen og ut. På en senere sjanse sto Kristian Lien plutselig helt alene inne i 5meteren, men fikk ikke ballen ned mot mål, og banket ballen over.

Lett misfornøyd

En kamp som skulle bli tøff, ble til at Fløy nok er litt misfornøyde med 1-1 og 1 poeng mot sterke Egersund. Med så store sjanser på overtid, viser Fløy at de har noe å komme med i årets sesong!

Fløys beste spiller i dag, kåret av Klubb 22 ble spiller nummer 11, André Rosmer Richstad. Vel fortjent med gode involveringer og sjanser.

Neste hjemmekamp på Cemo Arena er lørdag 23.april, da Kvik Halden kommer på besøk. Men først skal Fløy til Jørpeland og møte nyopprykkede Staal, mandag andre påskedag.

