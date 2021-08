Jublet for Giv Akt/MK 2-seier mot Fløy 2

VIGELAND, LINDESNES: Vi er veldig godt fornøyd med utgangen av denne kampen. Den kunne vippet begge veier, men vi sto imot med utrettelig hardt arbeid i forsvar. Fløy 2 er et godt lag holdt et høyt tempo gjennom hele matchen og de og spilte oss lave i store deler av oppgjøret.

Planen vår var å ligge kompakt og ikke ødelegge strukturen, noe som dessverre skjedde mot Kvinesdal i første seriekamp. Denne gang lyktes vi veldig bra.

Det første målet vårt kom som et resultat av at vi sto høyt i banen og presset ballfører hjem igjen. Det resulterte i en tilbakepasning til keeper som var for svakt og ble brudd av vår spiss Fredrik Antvort Soteland som var da alene foran keeper og scoret etter 20 minutter.

Bortelaget utlignet på overtid av 1. omgang. Et lavt innlegg ble først dårlig klarert fra vår side og like etter sto det 1-1.

Det andre og avgjørende målet vårt kom etter en situasjon i motstanderens boks der stopper/back klarerte ikke bra nok. Mattias Høiland benyttet sjansen og fyrte av et skudd på halv volley som føk under tverrliggeren.

