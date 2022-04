INDRE ØSTFOLD: I sin andre start i regi Øystein Tjomsland overbeviste fire år gamle Nelson Heidi stort da hun tok seg av et av de første årgangsløpene for hoppene i 2022. Tjomsland-traveren kom fra Trøndelag i fjor høst med et godt rykte i bagasjen, men det er liten tvil om at suksesstreneren fra Sørlandet har funnet ytterligere gir hos Nelson Heidi.

Skjærtorsdag var det Tom Erik Solberg som var betrodd kusk bak den talentfulle hoppa, og han bød på gode skussmål til både hest og trener etter at seieren var sikret.

– Hun kom som et talent fra travtrener Vegard Wolden i Trøndelag, men har tatt ytterligere steg hos Øystein. Utfordringen hennes er en litt krevende aksjon, og vi er ikke helt i mål med balanseringen av henne enda, fortalte Solberg.

Mot årgangstoppen Toppkusken vred Nelson Heidi i angrep drøye runden fra mål, noe som betød at Tjomsland-hoppa måtte gjøre grovjobben først i tredjespor uten drahjelp i en drøy kilometer. Det lot ikke den svartbrune hoppa seg affisere av, og svarte kontant opp noen av årgangens bedre damer oppløpet ned.

Planen er staket ut med de største årgangsløpene etter sommeren for Tjomsland-hoppa, og skal vi tro seierskusken, finnes det talent nok til å ryste selv de beste jevngamle hoppene.

– Får vi orden på balansen tror jeg hun er en av årgangens beste hopper i løpet av sesongen, fastslo Solberg etter løpet.

Vinnertiden på Nelson Heidi ble 1.30,1/2160 meter. Nelson Heidi har allerede rukket å løpe inn 75.000 kroner på sine to første starter i regi Øystein Tjomsland.