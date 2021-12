Etter et oppløftende verdenscupstevne i Stavanger, der jeg forbedret min egen sørlandsrekord, har jeg tross sykdom i etterkant et håp om å senke rekorden ytterligere i verdenscupstevnet i Salt Lake City.

UTØVERBLOGG: Verdenscupstevnet på hjemmebane i Stavanger gikk fint for meg. Jeg var spent på hvordan kroppen ville respondere, ettersom jeg måtte stå over deler av verdenscupstevnet i Polen helgen før pga. sykdom. Men kroppen kom seg og jeg fikk en bra løpshelg.

I Stavanger lørdag 20. november gikk jeg 500 meter på tiden 35,79 sekunder, som var et helt greit løp, men det var enkelte ting å forbedre. Søndag gikk jeg også 500 meter og kom inn til ny pers på 35,61. Det ver ny pers og ny sørlandsrekord på denne distansen. Dette var et mye bedre løp der siste 400 meterne satt veldig bra, men jeg har fortsatt en del å gå på de første 100 meterne.

Noe etter det løpet dro jeg til Salt Lake City i USA og her har jeg vært ei ukes tid og fått testet verdens raskeste is. Dessverre ble jeg syk et par dager etter at jeg kom, så det har ikke blitt så mye istid. Men jeg er på bedringens vei og begynte å trene forsiktig denne uken. I morgen (fredag) stiller jeg til start på 500 meter, og jeg satser på at kroppen skal være klar til da. Søndag skal jeg gå både 500 meter og 1000 meter. Jeg tok sørlandsrekorden på 1000 meter tidligere i år med 1.10,69 minutt.

Med full klaff bør det være mulig å senke sørlandsrekorden på 500 meter ytterligere. Deretter går turen videre til Calgary, Canada der siste verdenscupstevne for året arrangeres. Den banen er nesten like rask, så muligheten for personlige rekorder er til stede også der.