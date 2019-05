KOK-løper vant to KM-gull

KRISTIANSAND: KM i orientering ble i helgen arrangert av OK Sør. Mellomdistansen på lørdag gikk fra Solsletta på Tveit, og sprinten ble unnagjort ved og rundt militærområdet på Kjevik. Etter to solide løp tok Brage Takle fra KOK gull begge dager i guttenes klasse 15 -16 år. Begge dager fikk han hard konkurranse av klubbkamerat Trygve Børte Nomeland, sølv begge dager. Solide løp, trygg orientering og fart som matcher de beste, gjør at sesongen ser lys ut for begge to.

Mellomdistanse i krevende terreng

Lørdag fikk vi servert et flott terreng, nordvest for Solsletta på Sandnesheia. Kupert, men med god løpbarhet gjorde at de fleste fikk en fin o-tur. Siste store løp i dette terrenget var NM i 1977, så de fleste av oss hadde aldri orientert i området før.

Jan Blandkjenn

Brage Takle var hakket hvassere enn Trygve på lørdag. Begge hadde gått greit igjennom den 3,4 km lange løypa, uten noe spesielle tidstap. Trygve mente han safet litt mye, og som gjorde at han kom drøye 2,5 minutt bak Brage. Kilometer-tiden for disse to er fullt på høyde med de beste i junior/seniorklassen. Jr-VM-klare David Runde (for USA) vant juniorklassen, og Christian Bøen ble beste KOKer med sølv i seniorklassen. I damer junior tok Julie Christiansen gullet.

Sprint blant fly

Søndag var Idrettsplassen på Kjevik samlingsstedet for sprinten. Her fikk løperne servert et flatt og fartsfylt terreng. Løypene snirklet seg inn imellom kaserner, bygninger, plener og fly!

John Runde

Brage tok igjen seieren i H15-16, men denne gangen var det jevnere. Kun 15 sekunder var avstanden ned til Trygve. Solide løp av begge to, og de desidert beste tidene i løypa på 2,4 km.

Christiane Ruud Bøckman tok gull i jr.-damer og David Runde dro i land nok en seier i jr.-herrer. Fem sekunder var avstanden ned til klubbkamerat Kristian Pytten. I senior herrer vant Christian Bøen gullet. Resultater fra lørdagens mellomdistanse

Resultater fra søndagens sprint