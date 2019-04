Jerv brøt KIL-forbannelsen

Jerv har tapt 2-0, 6-1, 5–0 og 3–1 på Gjemselund tidligere år. Søndag brøt vi endelig den statistikken og tok med oss ett svært viktig poeng hjem fra Gjemselund.

Vi åpnet veldig positivt og gikk tidlig i ledelsen. Etter 20 minutter slo Ogungbaro en nydelig langpasning fra midtstreken mot Anene. Han tok ballen flott med seg videre og satte ballen iskaldt i lengste hjørnet fra en presset posisjon. Sterk prestasjon og 0–1 på Gjemselund!

Like etterpå gjorde Øvretveit to fantastiske redninger på en KIL-corner. Hjemmelaget fikk et lite overtak utover i omgangen men vi kjempet godt og gikk til pause med ledelse.

– Spesielt i første omgang er vi gode, sa «Mini» etter kampen, og la til at målscorer Chuma Anene også var veldig positiv.

Den andre omgangen startet med et sterkt Kongsvinger-press, men vi red unna det som kom av sjanser. Vi kom oss til noen kontringsmuligheter, men det var hjemmelaget som var farligst frampå. Etter 71 minutter klarte vi ikke å holde unna lenger, da Grimstad-gutt og tidligere Jerv-spiller Iman Mafi slo et flott innlegg fra venstre inn til Adem Güven som satte inn utligningen for hjemmelaget.

Etter scoringen var det KIL som fortsatte å styre kampen, men vi hadde et par gode muligheter, spesielt på dødball.

Men ingen av lagene maktet å sette inn vinnermålet og vi tok dermed med oss ett poeng hjem fra Kongsvinger, noe vi skulle se oss godt fornøyd med ifølge assistenttrener Mini.

– Vi er fornøyde med at vi fortsetter å plukke poeng borte og samtlige spillere jobbet godt hele kampen igjennom, oppsummerte han.

Nå venter en uke med 1. runde i cupen mot Fløy til onsdag, etterfulgt av nok en bortekamp mot KFUM søndag om en snau uke.