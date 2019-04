Fin framgang av unge KSA-svømmere

Anført av Camilla Lohne (15) fikk vi flere flotte forbedringer av gamle perser. Camilla har trent i flere år og denne helga fikk hun et pent gjennombrudd med solide perser og plasseringer. Hun vant like godt 50m rygg i årsklassen med pene 33,84 og fulgte opp med sølv på 100m rygg (1,14,56), bronse på 100m fri (1,05.92) 4-plass på 50m fri (30,28) og 50m butterfly (33,89) i sterk årgang. Resultatene denne gang bør gi henne god inspirasjon for videre satsing.

To år yngre Sara Alexandra Trøite har det siste året hatt jevn og fin framgang i konkurranse med Agders beste i årgangen. I Sandnes perset hun også grundig i sine beste stilarter. Hun ble treer i klasse 13 år med 1.28.28 på 100m bryst og 41,23 på 50m bryst, og fikk pene 31.71 på 50m fri, 1,12,54 på 100m fri og endelig 1.19,85 på 100m rygg.

Privat

Willian Wolfenstein (15) gjorde også sitt beste stevne til nå og fikk bronse på 100m fri (1,06.38), sølv på 100m butterfly (1.29,14) og ble også premiert på 50m bryst (38,86) og 50m fri (30,65).

Ellers la vi merke til en 11-åring i fin utvikling 40,40 på 50m fri og 1,32,78 på 100m fri. Marita Sandø vil vi nok høre mer til i framtida sammen med andre KSA-rekrutter.