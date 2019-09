Idrettsglede og inkludering i Lauvåsen IF

KRISTIANSAND: Langt over 100 barn og ungdommer møtte opp og sammen med foreldre var det nesten 200 nysgjerrige mennesker innom hallen i løpet av en snau time. Poster med idretter/aktiviteter ble presentert. Trenerne var til stede. Styret, som egentlig opererer som administrasjon, var på plass. De var tilgjengelige for spørsmål om absolutt alt. Gratis is og gratis frukt ble delt ut. Alle barn og ungdommer fikk i tillegg et gratis lodd hver og deltok i trekning av premier fra klubbens sponsorer og samarbeidspartnere. Alt var gratis. Hvorfor det, spør du deg kanskje? Jo, fordi klubben setter større pris og fokus på selve aktiviteten, på at deltakelsen skal være tilgjengelig for alle og på dem som ønsker å komme i gang med noe.

Fakta: Fakta Lauvåsen Idrettsforening Stiftet i april 2015. Foreningen tilbyr blant annet volleyball, basketball, taekwondo, ving tsun, dans, ballgruppe, lavterskel aktivitet for voksne og aktivitet for de aller minste. Lauvåsen IF ønsker å tilby en bredde av idretter og aktiviteter til store og små. Alle skal kunne være med på noe og alle som bor i nærområdet er hjertelig velkommen til å være med. Lauvåsen vil, når alt er ferdig, bli en bydel med mellom 4000 og 5000 innbyggere.

Klubben vår er avhengig av trenere som er kompetente og jobber på dugnad, lav medlemskontingent/treningsavgift, tilgjengelige og tilpassede lokaler, sponsorer, tilskudd og ikke minst midler til de som har lav betalingsevne. Alt dette har Lauvåsen Idrettsforening på plass. Men ingenting av dette kommer gratis og det jobbes stadig med å forbedre klubben på alle måter. Kommunen, Idrettsetaten og idrettsrådet har en sentral rolle i alt dette og det er trist å se at dette ikke tas nok på alvor. Dette med tanke på at Idrettsetaten nå blir splittet. En idrettsetat som har gjort det slik at det hverdagen til idrettsklubbene blir enklere. Spesielt for de mindre klubbene.

Tina Natvig Scerri

Bredde i tilbudet

I tillegg til at klubben oppfyller de "kravene" som er nevnt ovenfor, er det mange forskjellige aktiviteter og idrettsgreiner å velge mellom. Volleyball, basketball, taekwondo, ving tsun (kung fu), innebandy, dans, organisert idrett for de på barnehagen og lavterskel tilbud for de voksne. Klubben har prøveordninger slik at aktivitetene prøves ut. Det er ingen krav om å binde seg til en aktivitet fra dag en. Vi har f.eks. åpen trening der barn 11–16 år spiller basketball (3x3) innendørs hver onsdag kl. 20.00. Der kommer det barn som både er aktive i klubben og de som kun ønsker å spille for gøy. Med musikk i bakgrunnen og enkle regler blir det fort god stemning på disse treningene. På samme tidspunkt trener også vårt nye volleyballag som består av gutter på 10. trinn. Disse guttene satt i gang med denne aktiviteten helt på egen hånd. Lauvåsen IF bistår nå slik at de både har et sted å trene og en trenerløsning i samarbeid med Vigør.

Geir Egil Nessa

Lave kostnader

Lauvåsen IF holder lav medlemsavgift og treningsavgift. Dette fordi målet er at flest mulig skal kunne være med. Som Joshua King selv sa til Aftenposten bør idretten være nesten gratis og det bør absolutt ikke gå ut over barnas ønske om å delta. Klubben er enig i det og holder seg på det absolutt laveste nivået på det nåværende tidspunkt når det gjelder medlemspris. Det er ingen fokus på å tjene penger. I tillegg har vi fått tilskudd fra forskjellige hold til de som har lav betalingsevne, slik at vi kan ha absolutt alle med.

Geir Egil Nessa

Mangfold og lav betalingsevne

Stiftelsen til Mats Zuccarello og en av våre sponsorer støtter Lauvåsen IF med midler og utstyr slik at klubben kan rekruttere og beholde flere av barna og ungdommene i Lauvåsen IF. Dette gjelder ikke bare de som bor på Lavåsen, men for alle barn og ungdom som ønsker å delta på en av klubbens aktiviteter. Fædrelandsvennen skrev for ikke så lenge siden om at det er nesten 2500 fattige barn i Kristiansand. Alle barn skal ha like muligheter – uansett hvilken inntekt, utdannelse, eller bakgrunn foreldrene har. Vi dekker utstyr, medlemskap og fellesaktiviteter som klubben deltar på, eks.turneringer, graderinger osv.

Geir Egil Nessa

På barnas premisser

Lauvåsen IF mener at barn bør få positive opplevelser hver gang de er på trening/aktivitet. Barna skal ha det sosialt, føle seg trygge, ønske å prøve nye ting og ikke være redde for å feile. De skal være i fokus og ha frihet til å velge selv hvor mange aktiviteter de skal være med på og hvor mye de skal trene. Barna skal ha rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke.

Dragoslav Jerkovic

Kompetente trenere

Selv om klubben har rett i underkant av 300 medlemmer, mangler det ikke på kvalitet på trenere. I basketball, Lauvsåen Wildcats, har klubben blant annet en landslagstrener i basketball, Kevin Juhl-Thomsen og lederen selv (Dragoslav Jerkovic) har vært en del av hjelpetrener-taemet på nasjonale samlinger de siste årene. I volleyball har vi en trener som er en merittert internasjonal dommer, Geir Vestbø. I innebandy har vi en trener i André Kopperud som har spilt selv, driftet egen klubb og jobbet i bandyforbundet. Når det gjelder dans, samarbeider klubben med danselinjen på Ansgar skole. I taekwondo har vi egen sensei i Gerth Scerri og i Ving Tsun har vi en sertifisert trener i Claudio Michel. Disse og mange flere holder Lauvåsen IF gående og er motorer i klubben og blir satt umåtelig pris på.

FIBA.COM.