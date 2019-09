ØIF Arendal-tap i seriepremieren

ARENDAL: Det endte med en skikkelig nedtur da eliteserien startet opp for ØIF Arendal. Haslum holdt lekestue tidvis i Sør Amfi.

– Kanskje greit med en nesestyver i starten. Nå ser vi hva vi må jobbe med på trening framover, sier Sondre Paulsen.

Lagkamerat Josip Vidovic hadde vanskelig for å finne de riktige ordene for å beskrive kampen. Han mener ØIF Arendal gjør altfor mye rart.

– Det er tekniske feil som ikke engang gjøres i barnehåndball fra vår side, sukker han.

Fakta: Kampfakta ØIF Arendal – Haslum 29–34 (9–15) Eliteserien menn Sør Amfi, 1506 tilskuere. Dommere: Lars Jørum, Håvard Kleven. Utvisninger: ØIF 3×2 min. Haslum 6×2 min. Utvisninger: ØIF 3×2 min. Haslum 6×2 min. Flest mål Haslum: Binai Aziz 8 mål. ØIFs lag: André Bergsholm Kristensen, Åsmund Strat – Josip Vidovic, Mario Matic, Martin Lindell 2, Richard Lindström 3, Kristian Rammel 3, Sondre Paulsen 5, William Fiala Gjermundnes, Eirik Heia Pedersen 4, Olaf Richter Hoffstad 5, Jesper Munk 3, Adrian Evensen, Oscar Duus Carlsen, Marius Nilsen, Sander Løvlie Simonsen 4.

Sondre Paulsen oppsummerer med at ØIF kom skjevt ut:

– Det trenger ikke bety så mye. Vi kommer oss opp til 8-10, men så gjør vi tre feil og de scorer på alle sine angrep. Omgangen avslutter vi med å slippe inn mål, så scorer de i andre, uten at vi har vært i angrep imellom. Plutselig er vi åtte mål bak på grunn av våre feil. Da er det ikke så spennende mer, forklarer han.

Han mener laget slet veldig i angrep:

– Vi ender på 28 mål til slutt, men roter for mye. Det er en typisk åpningskamp som gir oss svar på hva vi må prioritere på treningene framover. Jeg føler vi er gode nok til å vinne, men må gjøre en del på trening for å revansjere dette. Men Haslum er gode og vinner fortjent, oppsummerer Paulsen.

Slik var kampen:

Fra start virket det som at det var gjestene som var klart mest forberedt og klar for kamp. De utnyttet mulighetene de fikk og holdt tett bakover. Det gikk 4,40 før Sondre Paulsen klarte å lure Trond Tjemsland i Haslum-målet – fra sjumeter. Da hadde Haslum scoret to ganger allerede, og ØIF hatt straffemiss. Haslum hadde i løpet av kampens første fem minutter pådratt seg to tominuttere.

Den tredje tominutteren kom etter 9,45, men da var ØIF 2–4 bak. Haslum styrke kampen i innledningen og ØIF gjorde feileller feil i angrep. Selv i seks mot fire gikk det ikke som det skulle.

Etter ti minutter sto det 2–5. Halvannet minutt seinere var det 2–6.

En kan definitivt også si at dommerne var markeringskåte i starten, som de oftest er tidlig i sesongen. Etter 12 minutter var det knapt spill seks mot seks. Haslum hadde da fått tre tominuttere, mens ØIF sto med to.

Etter bare 14 minutter måtte Marinko Kurtovic ta sesongens første time out. Da sto det 3–8 og alt offensivt gikk i stå, uansett hva ØIF prøvde seg på. Bakover var det lite hjelp til målvakt André Bergsholm Kristensen.

Det var kanskje det svakeste åpningskvarteret til ØIF Arendal som eliteserielag i en serieåpning noen gang.

Så mye bedre de neste minuttene ble det heller ikke. Et straffemål signert Sondre Paulsen til 4–9 var det eneste, før vi fikk en redning fra Åsmund Strat – med påfølgende scoring fra Kristian Rammel. Da var det spilt like over 20 minutter.

Men det var litt lysning, for etter 22 minutter hadde ØIF klart å spise seg innpå til 7-10, før Olaf Richter Hoffstad kontret inn 8–10. Plutselig var ØIF med igjen, men Haslum svarte like kjapt med tre nye scoringer og inn i omgangens fem siste minutter var det på stedet hvil.

Omgangens fem siste minutter ble preget av stresshåndball fra begge lag. ØIF klarte ikke å utnytte kontringene når målvaktsredningene endelig begynte å komme. Enten ble det avblåst, eller så endte ballen utenfor mål når det skulle avsluttes.

Til pause sto det 9–15 etter en omgang som bare bør graves ned og aldri mer tenkes på.

Starten på andre omgang ble ikke noe bedre. Fem minutter etter at omgangen var satt i gang, sto det 11–19. Nå skal det sies at åpningen av omgangen var rotete fra begge lag. 5,26 gikk det før ØIF tok omgangens første time out.

I det klokka passerte 40 minutter, viste tavla 13–23. Haslum fortsatte med storspillet bakover og gjorde det vanskelig for ØIF, som heller ikke hadde marginene med seg når det gjaldt.

Haslum fortsatte med å ligge sju-åtte mål foran. ØIF brukte ikke mulighetene de fikk til å redusere ytterligere. Etter 48 minutter var ØIF for første gang på lenge ”bare” seks mål bak.

Som et forsøk på å komme nærmere, valgte ØIF å markere ut både Tennfjord og Aziz hos Haslum. Med ti minutter igjen, hadde ØIF knappet inn til å ligge fem mål bak. Stemningen var da på vei opp i Sør Amfi, bare for å se at ØIF i neste angrep kastet ballen ut over sidelinjen.

ØIF var i gang med opphentingen, men plutselig stoppet det opp. Marginene ville bare ikke være med hjemmelaget denne septemberkvelden. Med tre minutter igjen var det 27–32. Det sluttet 29–34 i Sør Amfi.