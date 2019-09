Sentrale i ny Fløy-seier

STAVANGER: Vardeneset på bortebane er vanskelig, og gutta virket inspirert fra dommeren blåste i fløyta. Dette førte til et massivt press de første minuttene uten at man fikk uttelling. Så kom en litt roligere periode før Fløy-gutta for alvor satte i gang etter omtrent kvarteret. Spesielt på kantene rullet gutta opp det ene angrepet etter det andre.

Etter 19 minutter kom kampens eneste mål ved Johan Kvame Naglestad etter et av Henrik Andersens presise hjørnespark. Ballen ble stusset på skrått fra bakre stolpe, der Johan dempet ballen og dundret den i kassa på Naglestad-vis !

Sjanser i fleng

Omgangen ut skapte gutta flere hundre-prosentsjanser uten at man klarte å sette ballen i mål. Noen ganger rene uflaksen, men også mangel på ro i avgjørende øyeblikk.

Trener Nikola Trajkovic var meget fornøyd med spillet i første omgang og formante gutta til fortsatt innsats i andre omgang.

Nær Sigurdsen-perle

I andre omgang hadde gutta den sterke vinden i ryggen, og fortsatte med sjanseskapende spill. Blant alle sjansene var Lasse Sigurdsen kanskje nærmest da han dundret til på halv volley fra 40 meter og ballen duppet knallhardt i tverrliggeren.

Mot slutten virket det som om mange av gutta ble noe slitne, samtidig som Vardeneset-spillerne tok absolutt alle midler i bruk for å skaffe seg en viktig utligning. Og på overtid kom en Vardeneset-spiller alene gjennom, men Ante Knezovic reddet mesterlig.

3- Johan Naglestad - eneste som klarte å score og som vanlig solid stopperspill

2- Lasse Sigurdsen - la ned en kjempejobb på topp

1- Ante Knezovic - rolig dag, men viste klasse da det trengtes som mest.

Keeper Sindre Østbø var Vardenesets beste spiller

Fløy topper nå 3. divisjon avdeling 3 med 48 poeng på 18 kamper, etter 15 seire og tre uavgjorte kamper. MK på andreplass har 39 poeng, og står med ti strake seire.