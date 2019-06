Vant gull og bronse i landsfinalen

KLEPP: Adina Ringsbu (16) fra Varodd vant 200 m rygg med 2,1 sekunder og perset med 2.3 sekunder til solide 2,19,85.

Dermed viste Adina at gullmedaljene på 50m rygg og 100m rygg i Ungdomsmesterskapet i november ikke var noen tilfeldighet. Ikke tvil om at hun er i ferd med å følge i sporene til sin tidligere lagvenninne Malene Rypestøl i denne stilarten.

Hun fulgte opp med bronse på den avsluttende 200 m medley med pers over tre sekunder (2,25,34) og her sørget hun for at hun ble tredje beste jente i eldste jenteklasse.

I tillegg fikk hun femte-, sjette- og sjuendeplass på henholdsvis 200m m bryst (2,47,27), 100 m butterfly (1,07.26) og 400 m fri (4.39.26).

Helgas mesterskap var finalen til de tidligere fem landsmønstringene i Norge. Adina Ringsbu er for øvrig tatt inn som elev ved Talent i Agder (TiA) ved KKG til høsten.

Uelands fjerde sammenlagtmedalje

Ole Einar Ueland (16), Lillesand-gutt som svømmer for og trener med Team Sør/KSA under trener John Heddeland, klarte igjen å vinne medalje sammenlagt i en ÅM-finale. Etter en knallavslutning med sølvmedalje på 200m medley (2,11,86) vant han bronse sammenlagt.

Han perset i alle øvelser utenom 200 m rygg (2,11,15 og 4. plass), øvelsen han faktisk vant i UM i november 2018.

Utover dette perset han på 400 m fri (4,13,60) 100 m butterfly (1,00,03) og 200 m bryst (2,34.13) som ga sjette-, fjerde og femteplass.

Dermed har Ole Einar i 2016, 2017, 2018 og 2019 hatt sammenlagtresultatene sølv, gull, bronse og bronse!

Solide bestenoteringer

I eldste gutteklasse viste også Martin Holteberg fra Team Sør/ Farsund og Vetle Andersen Øksendal fra Varodd mye god svømming i enkeltøvelser. Martin ble sjuer på 100m butterfly med 1,01.22 og perset grundig på 200m medley med 2.17.80. Vetle på sin side fikk sjetteplass på 200m rygg med 2,15,39 og perset grundig i alle øvelser.

Mats-André Andreassen fra Grimstad og Oskar Erklev fra Vågsbygd forbedret seg eventyrlig under årets Landsfinale og perset i alle øvelser som ga sjetteplass og niendeplass sammenlagt i 15- og 14-årsklassen.

Mats-André hadde sjetteplass i øvelsene 100 m butterfly (1.01.89) og 200 m medley (2,18,46) og svømte også meget sterkt på 40 0m fri med 4,16.93 (sjuendeplass) og 200 m rygg med 2,16,71 (niendeplass). Her har Grimstad en svømmer som ganske sikkert vil kjempe om plass på Team Sørs guttelag i junior-NM de nærmeste årene

I en svært sterk 14-årsklasse ble Oskar Erklev fra Vågsbygd nummer ni sammenlagt.

Vågsbygd-gutten perset stort i alle sine øvelser. Han åpnet med 400 m fri på 4.24.87 som ga sjuendeplass og fulgte opp med 1.04.50 på 100 m butterfly som ga niendeplass og fulgte opp med 200 m rygg (2.23.46) og endelig 200 m medley på 2.22.92. Her har virkelig VSLK fått fram en spennende guttesvømmer!

Lucas Paturel (15) fra Farsund var nesten topp-ti, da han fikk 11. plass i årsklassen. Lucas hadde en sterk 200 m rygg med tiden 2,15,95 (sjuendeplass) og fikk niendeplass på 400m fri (4.23.01).

Overbeviste i butterfly

15-årige Tiril Rørvik fra Team Sør/Mandal gjorde en overraskende 100 m butterfly på sterke 1.05.13 som ga fjerdeplass i øvelsen. Hun er en spennende svømmer for Team Sør i stafetter for jenter med sin tid i butterfly.

Solveig Bratland (16) fra Vågsbygd viste stor framgang i mesterskapet og fikk tiendeplass på 100 m butterfly med 1,09,49.

I den aller yngste klassen 13 år fikk Julia Askland Raanes fra Vågsbygd niendeplass i 100 m butterfly med 1.13.54 og sammen med like gamle Marie Riiser Javnes og 15-årige Emilie Furuborg, også disse to fra Vågsbygd, fikk jentene en fin debut i Landsfinalen sammen med Grimstad-gutten Anton Karl Martensson i 14 årsklassen. Vi hører nok mer fra disse ved neste korsvei.

