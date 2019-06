Åpen familiedag i Mandal Golfklubb

MANDAG: Klubben stiller med entusiastiske medlemmer som viser de forskjellige slagene i golf, og er tilgjengelige for en samtale om miljøet i klubben, trening, spill, turneringer og andre mulighetene klubben gir.

Golf kan være ren folkehelse, og det å være ute i sosiale settinger som det golf gir kan være med på å gi økt livskvalitet i alle aldre.

Mandal Golfklubb ved Juniorkomiteen og VTG-komiteen (Veien Til Golf) inviterer familier og enkeltpersoner som vurderer å gi golfen en sjanse, men som egentlig ikke kjenner til golfens tilbud og muligheter. Søndag 16. juni settes det av et par-tre timer til åpen dag der vi vil vise klubbens treningsfelt, fasiliteter og vise litt grunnleggende golf-teknikker på treningsfelt, driving-range og putting-greenen.

Golf kan spilles på alle nivåer, og det er man selv som bestemmer graden av seriøsitet i spillet. Det er mange som benytter golf som en positiv ting sammen med andre for sosial fysisk fostring og atspredelse. Andre igjen trener aktivt for å hevde seg lokalt i turneringer.

Mandal Golfklubb ønsker at flere fra den yngre garden (4-18 år) kan starte opp med en sosial, teknisk utfordrende og moro fritidsaktivitet. Vi håper samtidig at foreldre og besteforeldre også ønsker å gjøre golf til en «familie-greie», om man ikke da bare ønsker en fritidsaktivitet for seg selv. Golf er inkluderende. Vi har noe utstyr til utlån om man bare tenker å prøve seg litt for å se om det er noe. Man trenger ikke kjøpe utstyr med en gang selv.