Ble Jerv-helt på overtid

Sandnes Ulf gikk opp i ledelsen etter 14 spilte minutter. Bare minuttet etter utlignet bortelaget, da Alexander Dang satte inn sin første scoring i Jervdrakten. En nydelig pasning av Tønnessen snek seg bak forsvaret og Dang kom alene med keeper. Han gjorde ingen feil og satte ballen sikkert i mål fra skrått hold. En nokså jevnspilt førsteomgang uten de store sjansene.

Ny Dang-scoring

Reinhardsen kom inn for Hove direkte etter hvilen. Jerv startet andre omgang med å gå rett i strupen på Sandnes Ulf. Larsen slo en lang ball direkte i rom på Dang som nok en gang kom alene med keeper. Heller ikke her gjorde han noen feil. Han lobbet ballen i en perfekt bue over keeper og den gikk via tverrligger og inn. Keeperen til Sandnes Ulf ble liggende etter scoringen, og måte bli byttet ut.

Overtidsdrama

Etter scoring nummer to hadde Jerv vi god kontroll stort sett hele andre omgang. Sandnes Ulf lå kompakt og gjorde det vanskelig å komme til de store sjansene. Det blir lagt til ni minutter. Sandnes Ulf fikk en kontring, og utlignet etter 94 minutter.

Jerv fikk friskpark på rundt 30 meter. Wichmann slo inn i boksen, Larsen headet ballen på tvers, der sto Wichne som headet ballen ut 45 grader. Håbestad fikk drømmetreff og klinket den i krysset på volley. For en scoring! Dommeren blåste av kampen og det var elleville jubelscener fra bortelaget.

Viste moral

- En fantastisk deilig seier. Gutta viser stor moral. Først med å snu det etter å havne under, og så ved å respondere på utlikningen på overtid. En skikkelig sliteseier som smaker utrolig godt, sier assistenttrener «Mini».

Neste kamp spilles på Levermyr Stadion kommende onsdag, da kommer KFUM på besøk.

PS! Etter 18 kamper ligger Jerv på 10. plass med 22 poeng.