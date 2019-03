Med runder på 74, 69 og 70 slag endte sørlendingen fra Kent State University tre under par sammenlagt, ett slag foran Maria Fassi fra Arkansas.

Stormo startet sisterunden på tredjeplass, to slag bak toppen av leaderboardet, men fire birdies, to bogeys og resten par var nok til å snike seg forbi.

Dette var Stormos andre seier i collegesystemets øverste divisjon på en halvannen måned, hennes tredje pallplassering på fem turneringer i år og hennes fjerde collegeseier i karrieren.

Den regjerende norgesmesteren har gjort store byks oppover verdensrankingen for amatører de siste månedene. For bare et år siden var hun utenfor topp-300 på rankingen, men har nå klatret til 65.-plass. For to uker siden var hun helt oppe på 45.-plass, og det er ventet at hun klatrer enda høyere enn dette når rankinglistene oppdateres igjen neste onsdag.

Vi minner om at det høyeste en norsk damespiller har vært rangert på World Amateur Golf Ranking siden den ble innført i 2007, er Tonje Daffinrud på 33.-plass i 2014.