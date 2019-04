Mye bronse til KBK-ungdommene

OSLO: Norges beste badmintonspillere mellom 13 og 17 år møttes i helga til dyst i årets høydepunkt, Ungdommens Badmintonmesterskap (UBM). Det er uoffisielt NM for U15- og U17-klassene. KBK var største klubb med 29 spillere, mens arrangørklubben Haugerud ble beste klubb i U15-klassen og Sandefjord ble best i U17-klassen.

Det skulle bli de tapte semifinalers søndag for KBK. Både Kevin Elson (16) og Julie Abusdal (16) fikk to knappe nederlag hver for seg, og også sammen i mixed double. I singlene vant Kevin et velspilt førstesett og var med også i annet sett. Men motstanderen Danila Gataullin som spiller for Sandefjord, gjorde færre upressede feil og vant til slutt 14/21 – 21/15 – 21/9.

Privat

Jevnt førstesett

Litt det samme skjedde med Julie. Et jevnspilt og spennende førstesett endte 26–24 til Jenny Rajkumar fra Frogner, og deretter gikk lufta litt ut av jenta fra Slettheia. 21-14-tap i det andre settet. Blikket for spillet er gedigent, med lure løsninger. Begge KBK-spillerne viste også bra teknisk nivå, Kevin med sine susende angrepsslag, Julie med sin stødige defensiv.

I doublene var Julie sammen med June Bøhn (16) tett på finale, men igjen stang ut. De tapte 11-21 og 19-21 for de seinere UBM-mesterne Emilia Petersen Norberg (Sandefjord) og Live Hov Grønbech (Herøy).

Privat

June sto for kanskje den aller mest positive KBK-innsatsen i Oppsal Arena i helga, med matchball mot norgestreer Live Hov Grønbech i single. Kampen endte 17-21, 26–24 og 21–17 til jenta fra Herøy som spilte seg fram til semifinale. Det kunne like godt ha vært June fra KBK.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Ny tresettskamp

I herredouble ble det bronse til Kevin og makker Sondre Berg Angell (15) etter noe varierende kvalitet i spillet, men likevel hederlige forsøk på å nå finalen. Siste håp om finaleplass var i mixed double med Julie og Kevin. Tre sett, hvor det siste gikk til motstanderne for femte gang denne formiddagen.

Privat

– De fleste av våre spillere er førsteårs U17-spillere. De har ett år igjen i klassen, og det betyr en del. Men samtidig ser vi at nivået er høyt, og det må trenes, oppsummerer KBK-trener Rik Hermans.

Privat

Siste store individuelle begivenhet for ungdommene er junior-NM (U19) på Lillehammer 3.–5. mai. Mye «nesten» både i UBM denne helga og i finalen i eliteserien for to uker siden, hvor det ble andreplass.

– Vi håper at alle gode ting er tre og at vi får en topplassering i junior-NM, sier Hermans til slutt.