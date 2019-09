Kristiansand-fightere i siget

14. september hadde Oksa med tre jenter i ringen på Valkyrie Fights i Oslo. Både Amalie Qvam og Oda Kvame gikk noen flotte kamper og begge var klart bedre enn sine motstandere. Betina Aanonsen kjempet tappert i nesten tre runder, men måtte se seg slått av en bedre motstander denne gangen. En liten time seinere denne kvelden gikk Lars Roger Omdal Kjøniksen sin til nå viktigste kamp på et stort stevne i Empire Fighting Series i Sverige.

Han startet med å ta imot litt juling mens han vurderte motstanderen. Godt ut i 1. runde begynte han å levere noen fine angrep tilbake. I 2. runde fortsatte Lars med gode angrep som traff bra. Det gikk ikke lang tid før han så en åpning hos opponenten. I denne åpningen satte han inn et perfekt kne og kampen ble vunnet på knockout.

Jörgen Forsberg/Empire

Jörgen Forsberg/Empire

Flere seire fordelt på to stevner samme helg er Oksa Muay Thai strålende fornøyd med. Nå skal vi bare fortsette der vi slapp, på kommende stevne – som går på hjemmebane. Lørdag 12. oktober arrangerer Oksa Muay Thai et stort stevne på Kick, nemlig Battle Of The South 5. I skrivende stund ligger det an til å bli 20–25 kamper representert fra et tosifret antall Muay Thai-klubber fra Trondheim i nord til Aalborg i sør. Her vil man kunne se alt fra debutanter til erfarne thaiboksere.

Jörgen Forsberg/Empire

Oksa Muay Thai har ti fightere som ligger i hardtrening til de skal i ringen denne dagen. Det er stort å kjempe på hjemmebane og de gleder seg til å vise fram sporten og sine ferdigheter foran alle som møter opp for å se og heie på våre lokale fightere. Kampene vil sannsynligvis starte rundt klokka 15, men det avhenger litt av hvor mange kamper stevnet ender opp med i praksis.

Privat

Nøyaktig klokkeslett for oppstart vil bli kommunisert i Battle Of The South 5 (event/gruppe) på Facebook når endelig Fightcard er klart. Vi håper på stinn brakke og kjempestemning på Kick. Forutsetningene er absolutt til stede, og til stede håper vi også publikum i Kristiansand er. Vi satser som vanlig på mange tilreisende også.

