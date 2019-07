RIL-jentene vant sølv i Spania

Etter en trøblete sesongstart med mye skader, sykdom og spillere som har signalisert at de ønsker å prioritere andre ting enn fotball framover, har de siste ukene vært en stor opptur og en fantastisk avslutning for denne årgangen fra Randesund. Laget oppløses nå, et lag bestående av spillere der de fleste har spilt sammen siden starten på barneskolen.

2018-sesongen var meget god der jentene blant annet var meget nær en finale i Adidas Cup (uoffisielt NM for Jenter 15-lag). En turnering som normalt sett samler de beste aldersbestemte lagene i Norge og som spilles gjennom hele sesongen. Her markerte jentene seg med å være det mestscorende laget i turneringen, og det laget som slapp inn minst mål. Kun en redusering på overtid hindret en finaleplass. Ellers inneholdt sesongen en flott 3. plass i Ham Kam Talentcup (en eliteturnering som holder høyt nivå) og en kvartfinale i Dana Cup.

Annette Bjoraa

Der 2018 sesongen bød på mange høydepunkter og gode prestasjoner, startet 2019 sesongen med mange problemer. En lang skadeliste på sentrale spillere og spillere satt ut av sykdom i lengre tid, gjorde det problematisk å i det hele tatt stille lag da serien begynte i vår.

I tillegg ble stortalentet Tuva Helene Væting Hodne hentet til Amazon Grimstad sitt damelag, en enorm svekkelse for dette laget. Ikke uventet fikk laget trøbbel da serien startet i vår, med spill og resultater som lå et godt stykke unna forventning. Frustrasjonen var på dette tidspunktet ganske stor tid tider samtidig som en håndfull spillere signaliserte at de ønsket å trappe ned fotballen. Alt lå til rette for en fullstendig kollaps.

Men i stedet for en kollaps ble det en imponerende og ikke minst verdig avslutning. Etter hvert som vårsesongen nærmet seg slutten, og laget hadde hanglet seg gjennom seriespillet kom flere spillere tilbake fra skade og sykdom. Spillere som hadde signalisert at de skulle legge fotballskoene på hylla ønsket også å gi alt i avslutningen.

Den første oppturen kom i Sør Cup, der det ble gull og jentene kunne ta på seg gull-T-skjortene som de lenge hadde siklet etter. Det ble gjort taktiske grep før turneringen for å få mer defensiv trygghet i laget, og samtidig spille en mer direkte fotball.

Privat

Der jentene tidligere ønsket å spille mer ball og dominere banespillet i kamper, skulle det nå være flere spillere bak ball og satse mer på hurtige overganger og baller i bakrom. Kanskje ikke den mest spennende fotballen å se på, men resultatene begynte å materialisere seg. Gjennom Sør Cup holdt de nullen i alle kampene utenom 3–3 mot Vindbjart i gruppespillet, men der stilte jentene kun med ni spillere på banen! Finalen ble vunnet 3–0 mot Gimletroll der Hedda Westersjø ble tremålsscorer og også kåret til banens beste i finalen.

Bare få dager etter Sør Cup-triumfen ventet årets store høydepunkt og en uke med fotballturnering og ferie i Barcelona Summer Cup. Det skulle vise seg å bli en meget vellykket tur både sportslig og sosialt. I en intens varme leverte jentene til de grader i gruppespillets første dag med 4-0- og 1-0-seier over henholdsvis islandsk og dansk motstand.

Barcelona Summer Cup

Med økt selvtillit og trygghet i laget kom til tider mye av det tidligere finspillet tilbake. Siste gruppespillskamp ble en rein finale mot et spansk lag. Det spanske laget viste seg å være meget godt med flere meget gode tekniske og smarte spillere. Her ble jentene løpende mye imellom til tider, og fikk låne ballen lite. Det var også ganske klart at spanjolene taklet varmen bedre enn Randesunds jentene.

Barcelona Summer Cup

Men spanjolene slet med å bryte ned forsvaret til jentene samtidig som målvakt Elisabeth Dahlmann tok det som kom av skuddforsøk. Gleden var derfor stor da Randesunds jentene ble det eneste laget som klarte å notere seg på måltavla og vant kampen 1-0, og ble dermed gruppevinnere.

Som gruppevinnere ble det rett til semifinale mot nok et islandsk lag. Det ble et tett oppgjør der Randesunds jentene hadde god kontroll defensivt og vant 1-0, men slitasjen og varmen begynte for alvor å sette sitt preg på laget.

Barcelona Summer Cup

Stemningen var likevel på topp ettersom de var klar for sin andre finale på kort tid. Det ble klart at finalemotstander ble det samme spanske laget som de tidligere hadde slått i gruppespillet.

Barcelona Summer Cup

Finalen ble spilt i 33 grader, men ble nok mer opplevd som nærmere 40 grader på grunn av den trykkende lufta og fraværet av vind. En revansjesugent spansk lag tok tidlig kontroll på kampen og fikk i midten av 1. omgang sin scoring. Da hadde Randesunds jentene holdt nullen i seks kamper på rad og over 400 minutter!

Like etter 1-0-scoringen kom også 2–0 til spanjolene, og det så meget stygt ut. 2–0 ble også pauseresultatet etter en omgang spanjolene dominerte fullstendig. I pausen ble det mobilisert enormt av jentene. Jentene visste det var siste omgangen de skulle spille sammen som lag, og de skulle ikke gi seg uten kamp.

Barcelona Summer Cup

Og det ble en forrykende 2. omgang av jentene. Kampbildet ble fullstendig snudd og det var RIL-jentene som dominerte og skapte flere gode muligheter. Spanjolene ble mer og mer usikre og gjorde alt de kunne for å senke tempoet med å hale ut tiden med all verdens usportsligheter. RIL-jentene ble bare mer tente og fikk sin velfortjente redusering fem minutter før slutt.

Like etter hadde de en enorm sjanse til å utligne innenfor 16 meter alene med keeper, men avslutningen gikk like utenfor. Det siste som skjedde i kampen var at Tomine Tønnessen setter et frispark i krysstanga og ut fra like utenfor 16 meteren. Spanjolene vant 2–1 og vant turneringen. Randesund-jentene fortvilte etter å ha vært så nær, men hadde likevel levert en enorm prestasjon og kunne være meget stolte. Ikke lenge etter kom smilene fram igjen.

Barcelona Summer Cup

I tillegg til sølv, ble Julie Alexandra Andersen Lossius kåret til turneringens beste spiller og Elisabeth Dahlmann ble kåret til turneringens beste keeper.

Barcelona Summer Cup

Etter fotballturneringen var over, ble de siste dagene i Barcelona brukt til å nyte sola, shopping, catamarantur i Middelhavet og andre sosiale aktiviteter. En fantastisk tur og en magisk avslutning for denne gjengen som har hatt mange gode minner for livet sammen.

Det ble ikke uventet mange tårer da de tok farvel på Kjevik etter som det er slutt for mange av jentene og laget oppløses. Det er nettopp samholdet som har stått så sterkt i gruppa og som har holdt dem sammen i mange år. Heldigvis er det også noen som fortsetter med fotball og de kommer ganske så sikkert til å markere seg framover.