Nærmer seg Derby-takter

15 starter har fire år gamle Åsa O.K. rukket med så langt i sin korte karriere. Høvåg-hoppa har variert i prestasjonene, men trener Vidar Wilson fra Høvåg har hatt et langsiktig perspektiv på jobben med hesten. Nå ser det ut til at 70-åringen får lønn for strevet.

Tett oppløpsstrid

Åsa O.K. imponerte nemlig stort da hun vant på Klosterskogen søndag kveld. Kusk Herman R. Tvedt kjørte med klare ambisjoner, og presset på utvendig for favoritten Birk Faks gjennom hele løpet. I en tett oppløpsstrid viste Åsa O.K. at hun hadde det beste løpshodet, og fikk mulen de nødvendige centimeterne foran sin kombattant.

– Åsa O.K. har gjort et strålende løp i dødens!, proklamerte løpsreferent Ola Slåtsveen.

Åsa O.K. tok med det sin andre seier i karrieren, og viste at hun kan være et sørlandskort i leken når kvalifiseringene til Hoppederby kjøres på Bjerke i slutten av august. Vinnertida ble fine 1.29,4a/2100 meter, en rekordsenking med 1,7 sekunder for Høvåg-hoppa. Det er Vidar og Mette Holm Vilson som eier Åsa O.K.

Hesteguiden.com

Rekordforbedring

Også Kleppe Spødå, tilhørende Jonny Kongevold og Anita Isaksen fra Kristiansand, fikk smake seierens sødme i Skien. Sammen med Eirik Høitomt tok hoppa sin andre strake seier da hun holdt unna fra tet på 1.29,8a/2100 meter, også dette en solid rekordforbedring. Kleppe Spødå spiste kirsebær med de store på tampen av 3-årssesongen i fjor, og også hun ser ut til å ha stoff i seg til å kunne kjempe om en finalebillett til Hoppederby i høst.