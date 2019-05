Matchvinner for Arendal etter tre års måltørke

ARENDAL: Etter to strake seire i serien kunne Arendal få kontakt med lagene i tabelltoppen med seier hjemme mot Bryne. Selv om det var uutholdelig spennende i sluttminuttene, ble det en svært fortjent hjemmeseier mot jærbuene.

Tålmodige

Arendal kom best i gang i kampen og var fullstendig dominerende i ballbesittelse i kampens ti første minutter. Bryne lå lavt og stengte rom, noe som gjorde det vanskelig å skape store målsjanser.

–Jeg er likevel fornøyd med måten vi gjennomfører første omgang på, sier trener Steinar Pedersen og legger til:

– Vi er tålmodige, vi bearbeider hele tiden og vi vet at det kommer muligheter utover kampen hvis vi bare holder fast i vårt eget spill. Derfor synes jeg også det er en godt gjennomført kamp fram til pause, selv om vi ikke hadde veldig mange store scoringsmuligheter, sier Arendal-treneren.

Skapte sjanser

Matchvinner Jens Kristian Skogmo følte også at Arendal hadde god kontroll – både før pause og ikke minst i 2. omgang der Arendal skapte sjanser på sjanser, lenge uten å få uttelling.

Men da målene først kom, så var det av det kontante slaget. Først var det Kim Kvaalen som kunne plassere ballen i mål 64 minutter ut i kampen etter at en corner ble klarert ut i feltet – og bare fire minutter seinere var det altså høyreback Jens Kristian Skogmo som fikk anledning til å stille inn kanonen – uten at Bryne-keeperen hadde noen andre muligheter til å gjøre noe med ballen enn å plukke den ut av egne nettmasker.

Marginer

Arendal fortsatte å skape trykk mot Bryne og både Vital Kaba, Andreas Bruhn Christensen, Preben Skeie og Ulrik Reinaldo Berglann hadde fine muligheter til å få navnet i scoringsprotokollen – men de hadde ikke de marginene som trengs på sin side da det gjaldt som mest foran motstanderens mål.

Hjemmelaget kontrollerte kampen med 20 minutter igjen å spille, likevel uten å få det tredje målet som definitivt ville avgjort kampen.

– Vi har egentlig grei kontroll på 2-0, men etter at vi slipper inn et mål mot slutten blir det altfor spennende. Mål preger alltid fotballkamper og vi burde satt 3–0. I stedet for er vi litt slurvete i avgjørende situasjoner og det blir 2–1 når det gjenstår fire minutter av ordinær tid, oppsummerer Jens Kristian Skogmo.

Masse selvtillit

Etter de spennende sluttminuttene – der Bryne trykket på, samtidig som Arendal skapte kontringssjanser, så var det desto større lettelse og glede da dommeren blåste av.

– Slike kamper som dette gir oss masse selvtillit. Vi har tre strake seire nå og har bevist at vi er gode nok til å henge med i denne avdelingen. Det fungerer mye bedre nå enn i starten av sesongen, og jeg tror mesteparten av forklaringen sitter i hodet på oss. Nå tar vi duellene og vi tør å spille vårt eget spill. Det har også gitt oss resultater, sier Jens Kristian Skogmo.

Superjevn avdeling

Postnordligaen avd. 1 er en superjevn avdeling etter sju spilte serierunder. Overraskelseslagene Stjørdals Blink og Kvik Halden har skaffet seg en lite luke helt øverst, men bakfra kommer nå en rekke forventede topplag på rekke og rad. Etter søndagens 2-1-seier på hjemmebane mot Bryne, har også Arendal meldt seg på i dette selskapet.

Etter søndagens kamper skiller det imidlertid bare tre poeng fra Egersund på 3. plass på tabellen og ned til Levanger som ligger under streken med sju poeng. Både Egersund, Fredrikstad, Brattvåg og Arendal står med 10 poeng – og rett bak følger Hødd, Nardo og Moss som alle har ni poeng.

Når det er så jevnt, betyr det at hver eneste trepoenger blir ekstremt viktig. For nesten uansett hvem man spiller mot – så møter man et lag som poengmessig ligger omtrent i samme tabellposisjon.

Meget gode etter pause

Assistenttrener Roger Risholt fastslår at det fortsatt er mange forbedringspunkter Arendal kan jobbe med, men både spill og resultater begynner nå å leve opp til forventningene spillere og trenere har til laget.

– Vi gjør en OK førsteomgang, men ga samtidig spillerne beskjed om at de hadde mer å gå på. Responsen etter pause var meget god. Vi skaper en haug med store sjanser etter godt spill. Bryne har egentlig lite å komme med fram til din får en litt heldig redusering, mener han.

Trenerteamet er fornøyd med hvordan spillerne har reagert på de justeringene som er gjort de siste ukene. Intensiteten på treningene er blitt høyere, samtidig som laget har lagt om til å spille 4-3-3.

– Vi ser at den formasjonen fungerer mye bedre for oss og enkeltspillere har vokst mye de siste ukene. Det er også tøff konkurranse om plassene på laget, noe som ytterligere bidrar til å heve nivået på treningene. Mye er blitt bra, men vi har fortsatt stort potensial for å forbedre oss i mange faser av spillet, mener Roger Risholt.

Bred tropp og tøff konkurranse

I de siste ukene har Arendal vært uheldige med skader på sentrale spillere. Søndag var verken Jakob Rasmussen, Rasmus Lynge Christensen, Stian Michalsen eller Fabian Ness tilgjengelige. Tross dette mønstrer Arendal en meget konkurransedyktig startellever – og i tillegg en benk med kvalitetsspillere i alle posisjoner. Den bredden som nå finnes i troppen kan vise seg å bli gull verdt utover i sesongen.

– Det er mange spillere som har spilt allerede, og vi har en fantastisk bredde i toppen. Det er tøff konkurranse i gruppa, men samtidig veldig godt samhold i laget. Vi ser der når vi scorer at alle på benken jubler sammen med dem ute på banen. Vi unnder hverandre suksess i denne gruppa, og vi kan bli enda bedre enn det vi har vist de siste ukene, sier Roger Risholt.