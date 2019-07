Travtips Sørlandets Travpark 19. juli

Det tradisjonsrike «Nattravet» byr på hele ti løp og for noen flotte løp det har blitt. I V65-spillet satser vi på urutinerte, men veldig gode Thai Zeus. Han var helt enorm sist på Jarlsberg og var 30 meter foran sine konkurrenter i mål. Uten galopp er han dagens store favoritt.

V65-1 2140 autostart – start 18.55:

1 Golden Loom L Kol Fint spor. Trippelsjanse. C 2 Fleury B.R. M Fin Litt bedre enn raden. B 3 Unfinished Bizniz J Und Er med i toppen hver gang. B 4 Ero`kamano Ø Tjo Skyhøy kapasitet. A 5 Daily News J Eri Er i sitt livs form. B 6 Super Talisman T Kar Kraftig hindret sist. B 7 Patrimony D Dal Utur sist. B 8 Elvis Ruda J Han Henter seg en fin premie. C 9 Spenda Helmax Å Ten Bra spurt sist. B 10 Lara’s Revenge G Mik Maks trippel med klaff. C 11 Circe des Emois E Høi Fin kapasitet. Gardering. B 12 Emmia Sensation P Bue Bra sist til seier etter pause. B

Ero`kamano – Daily News – Circe des Emois – Outsider: Fleury B.R.

4 Ero`kamano har ikke vunnet løp i Tjomsland-regi, men det er tilfeldig. Hesten har gjort kanonløp uten å uttelling. Galoppen har ødelagt mye og klarer han å holde i rett gangart, skal han ha en solid vinnersjanse mot denne gjengen. 5 Daily News er i sitt livs form og den litt «enkle» hesten er plutselig blitt en het kandidat til alle bonger. 2 Fleury B.R. er en «skrik-hest» man har jaktet lenge på, men som ofte svikter med galopp. Nest sist tapte hun kun for en meget god Somewifesomewhere og det er vel kun min favoritt som har den samme kapasiteten som henne. OBS! Dette er et åpent løp og ta med så mange lommeboka tåler.

V65-2 1609 autostart – start 19.15:

1 Lonely Warrior I Lam Møter for gode hester. C 2 Cromwells Shadow R Hag Blir for lett her. C 3 Ervin Boko M Møn Har høy kapasitet for grunnlaget. B 4 Edson Boko J Eil Vant enkelt sist. B 5 Baronesse Hooves R Aar Rask. Kan lede lenge. B 6 Alo Angel M Fin Kan speede fort med rett løp. B 7 Fabian B.R. I Jan En av Norges beste i montè. A 8 Önas Julius S Høi Premie er målet C 9 Raleigh S Hog Spurtet strålende sist. B

Fabian B.R – Ervin Boko – Baronesse Hooves – Outsider: Alo Angel

7 Fabian B.R. er en topptraver og har fungert helt strålende i montéløp. Hun har hatt en av landets desidert beste ryttere på ryggen, men nå er det en som ikke har den samme erfaringen som rir. Man skal vite at hun kjenner hesten godt da hun hjelper til med treningen. Klar favoritt. 3 Ervin Boko er spennende. Han har høy kapasitet og på sitt beste er han god nok for seier. Rytteren Michelle Mønster er den mest rutinerte i feltet og det er jo som kjent en fordel. 6 Alo Angel trives i denne konkurranseformen. Hun er rask og kan fort kjempe om seieren hvis favorittene har en dårlig dag. Det kan også 5 Baronesse Hooves, som er lynrask og kan lede hele veien om hun tar i for fullt.

V65-3 2140 autostart – start 19.40:

1 Samantha Frecel G Mik Galopperte i debuten. C 2 Thai Zeus E Ren Enorm sist til suveren seier. A 3 Firstneverfollows L Kol Fin spurt sist til premie. C 4 Song Of Redemption T Erg Trenger mer tid. C 5 Amazing Grace U.S. B Due Hest i fin utvikling. B 6 Anders U.S. P Bue Debuterer i Buer-regi. B 7 Diamond Are Forever Å Ten Har fin kapasitet. B 8 Joetheman E Høi Fin debut. Tøffere nå. C 9 Photo Fighter D Dal Perfekt smygspor. Trippelsjanse. C 10 Final Bow G Flå Svak sist. Premie. C 11 Calmass V Hop Vanskelig spor. Premie. C 12 Golden Daiquiri J Eri Møter gode hester. C

Thai Zeus – Anders U.S. – Amazing Grace U.S. – Outsider: Diamond Are Forever

2 Thai Zeus var enorm til seier sist og var 30 meter foran konkurrentene i mål. Han er urutinert, men uten galopp er det nok en vinner. Verst imot er 6 Anders U.S. som nylig er ankommet Rogaland og havnet i trening hos dyktige Pål Buer. Denne er god og kan garantert gå 1.16.0 på distansen. 7 Diamond Are Forever er også urutinert, men har vist fin kapasitet i sine løp så langt. Uten galopp kjemper hun i toppen. 5 Amazing Grace U.S. har ikke vunnet på sine fem starter, men hun går til mål så det suser. Hun er i utvikling og jeg blir ikke sjokkert om hun blir ropt opp som vinner.

V65-4 1640 volte – start 20.05:

1 Hades Håleryd Ø Tjo Fint spor. Gardering. B 2 Annie’s Boy E Høi Rå spurt sist. B 3 Whatsoflying S.S. V Tjo Fin form. Taper nok litt fra start. B 4 Mr. X.F. Royal L Kol Løp i kroppen. B 5 Thai Navigator Å Ten Kapasitet for seier. A 6 Pebbe Simoni E Ren Dønn fast sist med krefter spart. B 7 Ramona’s Fighter S Hog Rask. Skummel hvis tet. C 8 Lucky Vegas P Bue Sjanseartet spor. B 9 Malkin V Hop Bra spurt sist etter fint løp. B 10 Conquestador B.R. G Gud Bra, men sporet er vanskelig. C 11 Winmecredit L Kol Hedershest. Trippelmulighet. C

Pebbe Simoni-Thai Navigator-Whatsoflying S.S. – Outsider: Annie’s Boy

Et herlig sprintløp og gamlefar 6 Pebbe Simoni blir mitt knepne førstevalg. Han er ganske kjapp fra start og med den formen han har vist i det siste, kan han fort lede hele veien. 5 Thai Navigator har skyhøy kapasitet, men har slitt voldsomt med helsa. På en god dag så har han en fin vinnersjanse. 2 Annie’s Boy var for ham å være i en liten «down», men viste sist at formen virkelig er på vei tilbake. Spurtet strålende ute i banen og ble femte i et tøft løp. 3 Whatsoflying S.S. er alltid lite spilt, men dere skal vite at denne er i knallform. Løser ok på voltestart og blir det overpace i front, blir ikke jeg sjokkert om han ropes opp som vinner.

V65-5 2140 autostart – start 20.25:

1 Dupont S Was Kommer ut etter pause. B 2 Guccio Fortuna Ø Tjo Kan lede lenge. B 3 Iasi P Bue Skuffet sist. Kan bedre. B 4 Ubet P Kal Bra til seier nest sist. C 5 Guy Pomponne E Høi Virker til og kunne en del. A 6 Al B. Back Zet G Mik Gikk fint sist i Bergen. B 7 Super Photo J Eil Vant sist. Tøffere nå. C 8 Zeen av Ekbacka J Han Knallform. Sjanseartet spor. C 9 Bulldozer D Dal Fint spor. Gardering. C 10 Imperium Bo M Høi Gjør fine løp hver gang. C 11 Skylander Hill Å Ten Spurter bra med rett løp. B 12 Dreamy Queen L Kol Bra sist etter tøft løp. B

Guy Pomponne – Guccio Fortuna – All B. Back Zet – Outsider: Skylander Hill

5 Guy Pomponne har vunnet sine to siste løp på en imponerende måte. Er startrask, men jeg er i tvil på om han henter en lengde på 2 Guccio Fortuna. Blir det en utvendig reise, er han nok sårbar, men skal være favoritten i løpet. Nevnte Guccio Fortuna kommer ut etter en liten pause og er behandlet. Satses nok mot tet og leder trolig veldig lenge. 11 Skylander Hill vinner snart løp. Blir det tøff kjøring i front, henter han mange den siste halve runden.

V65-6 2140 volte till v/75 – start 20.45:

1 Kul Stilling E Gra Vant sist i en jevn finish. B 2 Dale Lise G Mik Har fin kapasitet. B 3 Eiklands Faks J Und Mye galopp, men har fart. C 4 Børke Bajas H Tve Løp i kroppen. C 5 Etne Spretten Ø Tjo Fin form. En av flere. A 6 Holen Storm T Kar I fin form. B 7 Kleppe Spødå E Høi Er i rivende utvikling. B 8 Gaupen Nina J Han Premie som gjelder. C 9 Hof Blesen Å Ten Ok avslutning sist. C 10 Valle Hugo V Tjo Kommer ut etter pause. B 11 Tysvær Kongen S Was Premie som gjelder. C 12 Haugestad Losen D Dal Kommer ut etter lang pause. C 13 Tangen Trym L Kol Har kapasitet, men lang pause. C

Etne Spretten – Kleppe Spødå – Kul Stilling – Outsider: Dale Lise

5 Etne Spretten er en liten banditt, men viser at han duger. Uten galoppen er han garantert med på målfotoet. 7 Kleppe Spødå er ei fireårshoppe i fin utvikling. Hun er flink fra start og skaffer seg nok en fin posisjon på direkten. 2 Dale Lise har fin kapasitet, men har rotet med galopp i sine to siste løp. Er med i toppen uten galopp.

Lite V65-forslag: Stort V65-forslag: V65-1: 4-5-2 V65-1: Alle 12 V65-2: 7-3 V65-2: 7-3-6-5 V65-3: 2 Thai Zeus V65-3: 2 Thai Zeus V65-4: 6-5-2-3 V65-4: 6-5-2-3 V65-5: 5-2-11 V65-5: 5-2-11 V65-6:5-7-2 V65-6: 5-7-2 216 kroner 1728 kroner