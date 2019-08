Vindbjart-smell mot MK

MANDAG: Mandalskameratene ga oss en leksjon i effektiv fotball i andre omgang i Idrettsparken i Mandal mandag kveld. Hele 6–2 endte det til slutt, etter at vi litt heldig ledet 2–1 til pause. Hjemmelaget gikk ut i høyt tempo og vi måtte virkelig kjempe for å holde nullen det første kvarteret. Etter sytten minutter gikk det ikke lengre, men etter ledermålet jobbet vi oss inn i kampen igjen og begynte å true MK sitt mål. Berry Gerezgi tråklet seg gjennom feltet og ble lagt i bakken, og Mustafa Omarkheil var sikker fra straffemerket.

Berry fikk en god mulighet til å legge på til 2-1, men tok seg for god tid og keeper fikk kastet seg i bein og ball. Like før pause var det kaptein Magnus Langerud som scoret sitt første mål på seks år. Ikke en perle, han kastet seg inn i en duell for å stoppe en klarering ut fra sekstenmeteren, og ball gikk i stedet andre veien, inn bak MK sin keeper.

Stian Bøe

2–1 til pause var litt flatterende, og da hjemmelaget etter pause begynte å få uttelling på sjansene sine, flere ganger godt hjulpet av svakt spill fra vår side, gikk det bare én vei. Etter at Endre Omland hadde skåret sitt andre for dagen og utlignet til 2-2, ble det Joacim Holtan-show. Øvrebøgutten skåret like godt fire mål på den siste drøye halvtimen, de tre første i løpet av sju-åtte minutter.

Stian Bøe

Tre spillere fikk sin debut mot slutten av kampen, Tasso Dwe fra Arendal, Saman Bye Rostani fra Moss og Rasmus Hjelleset Bjerke fra Flekkefjord.

Fakta: Kampfakta Norsk Tipping-ligaen, Mandalskameratene – Vindbjart 6–2 1–0 (17 min) Endre Omland 1–1 (26 min) Mustafa Omarkheil (straffe) 1–2 (45 min) Magnus Langerud 2–2 (47 min) Endre Omland 3–2 (57 min) Joacim Holtan 4–2 (62 min) Joacim Holtan 5–2 (64 min) Joacim Holtan 6–2 (87 min) Joacim Holtan Vindbjart: Halvor Homme, Magnus Langerud, Kjetil Myrvold, Øyvind Løkkebø Gausdal (Rasmus Hjelleset Bjerke fra 83 min), Sondre Nordhagen, Emil Grønn Pedersen (Marius Fjellet fra 80 min), Simen Aanonsen, Mustafa Omarkheil (Lasse Næss fra 71 min), Marcus Aslaksen (Saman Bye Rostami fra 74 min), Markus Nyhus, Berry Gerezgi (Tasso Dwe fra 71 min). Ikke benyttet: Christoffer Braastrup Andersen MK: Ole Kristian Olsen, Inge Nilsen (Callum John Tyler e. 90 min), Mathias Laudal, Mads Bertelsen Sveindal, Gregar Eliassen, Vegar Landaas, Tor Olve Fagnastøl (Simon Valand e. 67 min), Tobias Aanensen (Theodor H. Gabrielsen e. 86 min.) Gule kort: Endre Omland og Peder Dovland, MK og Berry Gerezgi og Kjetil Myrvold, Vindbjart.