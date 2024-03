UTØVERBLOGG: Treningssamlingen med Team Norway utvikling i Spania var en suksess. I år fikk vi bo hos selveste Sondre «Gekko» Haga, som har leid seg eget hus i Spania, like ved byen Vic. Han er Norges beste trialfører og et flott forbilde. Her var jeg sammen med mine to lagkamerater Jone Sandvik fra Tau og Jonas Jørgensen fra Grimstad.

Vår første treningsuke var med finske Joa Hindren som trener, en tidligere finsk mester og nordisk mester i trial. Andre uka hadde vi Håkon Pedersen, som er en tidligere landslagskjører for Norge og som nå er med som teknisk trener for landslagene i trial.

I området rundt Vic er det mange flotte trialområder å trene på og mange ambisiøse kjørere drar hit for å trene og gjøre seg klar for sesongstart. Her er mye variert underlag, bedre temperatur og mye bedre kjøreforhold enn hva vi har hatt her hjemme i Kristiansand. I hvert fall nå i år som vi har fått mer enn nok med snø, og som har gjort det vanskelig for oss å få trene ute. Vi er heldige som har en hall på Nodeland, men det blir ikke mye variert i lengden.

For å få til denne turen er vi også avhengig av våre snille foreldre som gidder å transportere syklene våre helt ned til Spania og hjem igjen. Dette er jeg evig takknemlig for! Hele 5000 kilometer skal tilbakelegges, så det er snakk om flere døgn i bil. Dette er en meget god oppladning til sesongstart, som nærmer seg voldsomt. I år skal jeg kjøre alle VM-rundene, men har måttet prioritere bort EM-rundene.

VM-sirkuset starter i Japan 18.-19. mai, derfor blir det ingen 17. mai-feiring med kjøring i russedress i borgertoget på meg i år. VM skal også arrangeres i Italia, Andorra, Tyskland, Belgia, Frankrike og Spania. Så det blir mye reise på meg og minder-pappaen min i år også. Til høsten, etter siste VM-løp i Spania, har jeg en plan om å sette igjen en sykkel, slik at det blir lettere å ta seg en tur ned for å trene.

Etter mye bra trening i Spania og gode tilbakemeldinger, er det bare å fortsette treningen her hjemme og terpe på ting som må komme på plass før sesongstart her i Norge. Første løp er Sør Cup på hjemmebane, 20.–21. april. Vi holder til ved siden av glattkjøringsbanen, og alle tilskuere er hjertelig velkomne!