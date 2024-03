Begge disse to er virkelig flotte utsiktstopper!

For mange er nok Undalsheia et mer ukjent turmål. Adkomst til turen går fra Kuliaveien ved Aurebekk. Denne rundturen som vi har lagt opp til, tar deg med på et langt strekk på en gammel ferdselsvei med både eik- og almeskog, små tjern, utsiktspunkt og også noen minner fra krigens dager. Turen går i all hovedsak på merkede og gode stier som er lettgåtte. Undalsheia er utrolig flott med sine lange partier med bare fjell, og en fantastisk fin utsikt.

Fra toppen av Undalsheia med sine 222 moh kan man se helt til byen. Her er det fine fjell å sitte på, og det kan passe godt med en mat- og drikkepause her. Turen er lagt opp som en rundtur og lengden er drøye seks kilometer.

Løypa til Undalsheia er nå blitt godt skiltet og merket de siste årene og det er lett å finne fram i området, turen er i all hovedsak lettgått.

Godt skiltet! Foto: Tommy Thorbjørnsen

På toppen! Foto: Tommy Thorbjørnsen

Holmenkoller er en av klassikerne i Jegersberg. Turen er lett tilgjengelig fra forskjellige utgangspunkter, men den vi har lagt opp til er en rundtur fra Prestheia og er på drøye fem kilometer. På en godværsdag innbyr toppen til flott utsikt mot Kristiansand sentrum og ikke minst byfjorden.

Området i Jegersberg er også blitt svært godt skiltet de siste årene og de aller fleste av stiene i området er nå skiltet med kart og kilometeranvisning.

Vi vil også gi en stor takk til turgruppa i Oddersjaa som har tilrettelagt og merket begge disse turområdene på en svært god måte.

Se bilder fra Holmenkollen her:

Foto: Tommy Thorbjørnsen

Foto: Tommy Thorbjørnsen