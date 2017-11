Teland gjør comeback i Kristiansand Kajakklubb

KRISTIANSAND: Med sine mange internasjonale topplasseringer, treningsiver og gode holdninger er Hakeem en viktig rollefigur og inspirator for kajakklubbens padlere og for klubbens rekrutteringsarbeid.

Etter en periode som medlem i Fana Kajakklubb i Bergen vender nå Hakeem sørover og blir fra 1. januar neste år medlem i Kristiansand Kajakklubb. Han vil representere klubben i norgescup og andre individuelle konkurranser.

Hakeem startet sin padlekarriere som tiåring og var i en periode aktiv i både svømmeklubb og kajakklubb. Når han til slutt valgte å satse på kajakk, var det både på grunn av den treningsvariasjon og bredde som kajakkmiljøet tilbyr og mulighetene til å hevde seg internasjonalt som ble avgjørende. Svømming er for øvrig fortsatt en del av Hakeems treningsopplegg i grunntreningsperiodene, og han deltar i svømme-NM i Aquarama til helgen.

Ole Christian Albert

Hakeem var ferdig på Norges Toppidrettsgymnas i Oslo i vår. Han satser for fullt mot OL i 2020 og har nå et "friår" hvor trening står i fokus. Til daglig trener han med landslaget i Oslo, men utover på nyåret kommer vi til å få se mer til ham i treningsrommet i klubbhuset og på Gillsvann. Han ønsker å komme i kontakt med interesserte sponsorer. For Kristiansand Kajakklubb er det svært viktig å få en så god padler inn i miljøet, det inspirerer både unge og eldre padlere og er viktig for rekrutteringsarbeidet i en tid hvor det er mange konkurrerende aktiviteter. Klubben har i dag et lite men aktivt miljø og ser gjerne at flere barn og ungdommer begynner å padle. At Hakeem gjerne vil tilbake til Kristiansandsklubben, er rett og slett fordi, som han sier: "Det er klubben i mitt hjerte".