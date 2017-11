Team Sørs stafettgutter vant NM-gull

KRISTIANSAND: Team Sørs gutter gikk helt til topps i 4x100m fri i junior NM i svømming i Aqurama torsdag kveld og var 19/100 sek foran Bergensvømmerne i mål med tiden 3,27,80.

Johannes Hope (18) gjorde en kjempeflott første etappe med godkjent personlig rekord 51,49 og Hakeem Teland (19) fortsatte med 51,14 på andre etappe. Hadrian Phillipson (18) hadde så tredje etappe på 53.41 før 16 åringen Dennis Aateigen knallet til med 51,76 på siste etappe.

Laget lå på andre og tredjeplass helt frem til to meter før endelig innslag, og Dennis fikk slengt handa i veggen foran ledende Bergensvømmerne. Da var det stor jubel i Aquarama!

Dennis hadde en stor dag i finalene da han på 200m rygg med fjerde beste tid inn til finalene med 2.02.76 - 7/10 sek over sin egen kretsrekord. Dette holdt til sølv i ungdomsklassen bak hans største konkurrent de siste årene, OI-svømmeren André Gregusson som svømte på sterke 1.59.30.

Det var helt tydelig at Dennis gjerne ville revansjere tapet for André da de stilte til start i finalen. Han fulgte André til passering 100m på 58.10 mot Andrés 58.12 - to sekunder etter 17 år gamle Tomoe Zenimoto Hvas fra Bærumsvømmerne som var ute etter sin syttende norske juniorrekord og klarte dette med 1,55,39. Hvas er i den absolutte verdenstoppen i juniorklassen i flere øvelser.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

I motsetning til i UM-finalen tidligere på dagen dro Dennis fra André Gregusson slik at han kom inn til 2,00,09 mot Andrés 2,00,72.

Tiden ga sølvmedalje i juniorklassen (19 år/yngre ) og var samtidig ny senior kretsrekord med hele 1,94 sekund, en rekord som var hans egen.

Rypestøl med sølv og bronse

Malene Rypestøl (16) vant tre øvelser i UM-klassen tidligere på dagen på 400n fri, (4,17,25) 50m rygg 28,60 og 100m butterfly (pers 1,01,88) langt foran sine konkurrenter.

Hun var da klar for finaler i alle disse disipliner i junior-NM og ble toer på 400m fri med pene 4.16.15 - 2,4 sek etter landets beste svømmer Marthe Løvberg fra Lambertseter.

Kort tid etter var hun ute i 50m rygg og tok bronse på 28.34 som var 0,49 sek etter egen norsk juniorrekord.

Da hun skal ut i en rekke øvelser i de seks gjenstående avdelingene de siste tre dagen valgte hun å stå over 100m butterfly-finalen, et fornuftig valg.

Mye tyder på at Malene vil komme opp i over ti gullmedaljer i UM-klassen og ta mange medaljer også i Junior NM.

Kretsrekord for seniorer av Hope

18-årige Johannes Hope fra Team Sør/KSA kom seg til finalen i juniorklassen på 50m butterfly med et nødskrik med tiden 25.53 og åttende beste tid.

I finalen svømte han et meget godt løp med god start og godt undervannsarbeide og kom inn til fjerde beste tid på 25.18, som er en forbedring av hans 10 dager gamle tidligere kretsrekord med 0,05 sek.

Ole Marius Rist Jensen (16) fraTeam Sør/KSA ble sekser i 200m medley finalen med 2,07.24 - 6/10 sek etter hans sølvtid i UM-finalen, mens 19-åringen Gustav Mathingdal Pedersen fra Team Sør/Farsund ble åtter med 2,09.25.

Begge viste adskillig bedre form enn under Nordsjøstevnet i Aqurama for 14 dager siden, og kan komme til å overraske senere i mesterskapet.

Nær medalje

Tone Hartmark Nilsen (19) fra Team Sør/Mandal ble firer på 50m rygg med 29.27 og Tuva Tronstad (19), som er fra Risør men svømmer nå for Lambertseter, ble femmer med 29,72.

Team Sørs jentelag på 4x50m medley svømte en god stafett og kom på syvendeplass med tiden 1,59,37 etter følgende etapper, rygg ved Cathrine Fagge fra Lillesand 31.56, Tone Hartmark Nilsen bryst på sterke 32,25, Nora Næssen fra Grimstad 29.18 på butterfly (8/10 sek under pers) og endelig Malene Tørnkvist med en herlig sist etappe, frisvømming på 26.38.

Team Sørs jenter var også i finalen med åttendeplass på 4x200m fri og her gjorde Flekkefjord-jenta Dina Linnea Svege (17) første etappe på flotte 2,07,62, mens Oda Tørnkvist (19) steppet inn på kort varsel på andre etappe med 2.15.02, ble deretter fulgt av tvillingsøster Malene Tørnkvist med 2,10,97 før endelig Nora Næssen (18) fra Grimstad gjorde 2,09,21 på siste etappe. Sammenlagt tid ble 8,42,82.

Mye tyder på at Agder-svømmere vil fortsette fremgangen også de tre siste dagene av de to mesterskapene, UM (16 år/yngre) og junior-NM (19 år/yngre).