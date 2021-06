Amazon nær tabelltopp etter ny seier

GRIMSTAD: Amazons hovedtrener Steinar Pedersen oppsummerer kampen slik:

– En strålende gjennomført kamp der vi knapt slipper til avslutninger mot vårt mål og vinner veldig fortjent 1-0. Høy intensitet i den defensive strukturen gjør at vi får mange veldig gode brudd på Medkila og med større presisjon og litt bedre valg hadde vi skapt mange flere store sjanser og kunne vunnet mer komfortabelt.

Målet kom etter et drøyt kvarter i første omgang. En nydelig stikker fra Hedda K. Hansen til Kari Nicole Johnston på løp. Kari dro av en forsvarer og la inn et hardt innlegg mot Marina Jensen foran mål. Ballen traff Medkila-forsvarer Mette Skau og gikk i mål. Et veldig godt angrep! En sterk lagseier og full pott på hjemmebane så langt.

Nå er vi på tredjeplass i 1. divisjon med sju poeng, ett poeng bak serieleder Røa. Hønefoss på andreplass har også sju poeng, med bedre målforskjell enn oss. Nå ser vi fram til toppkamp borte mot nettopp Hønefoss kommende helg. Ubeseiret på tre kamper gir oss god selvtillit inn mot den matchen.

Se full kampfakta her

Amazon-børsen:

3 poeng: Kelsey Hood

2 poeng: Vårin Vik

1 poeng: Ingrid Bergland