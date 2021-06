UTØVERBLOGG: Siden jeg var liten har jeg drømt om å bli toppidrettsutøver og kunne reise rundt i verden for å konkurrere og leve av idretten. Jeg har bakgrunn fra sprint/friidrett og har mye god erfaring derfra. Etter at jeg fant ut at crossfit og olympisk vektløfting var idretter som var mulig for meg å konkurrere i, ble jeg helt hekta.

Våren 2018 starter jeg med crossfit og vektløftingstrening på Crossfit Kvadraturen, og deltok i det som heter Crossfit Open. Dette er en online-konkurranse hvor mennesker fra hele verden utfører samme type treningsøkt og logger resultatene sine for å sammenlikne. Derfra kan man kvalifisere seg videre til Crossfit Games, et uoffisielt VM som arrangeres hvert år i Madison, USA.

De siste årene har det blitt utviklet nye format for å kvalifisere seg til Crossfit Games. Det er dette som er drømmen for meg å delta i, og å kunne kjempe mot verdens sprekeste utøvere. For å kvalifisere seg startet Crossfit Open med fire økter, hvor hver verdensdel har sin egen kvalik videre. Etter disse fire øktene gikk de ti beste prosentene i Europa videre til kvartfinale. Av dem gikk de ti beste prosentene/topp 60 videre til semifinale. Disse 60 ble fordelt i to semifinaler. Jeg plasserte her som nummer 34 i Europa og gikk derfor videre til semifinale.

Femte best i Europa

Høydepunktet mitt i denne kvaliken var front knebøy, hvor man skulle løfte fire repetisjoner med så tung vekt som mulig. Her plasserte jeg som nummer fem i Europa med 124 kg.

De fem beste i denne semifinalen av 30 fra Europa kvalifiserte seg til Games. Dette var første gang jeg var med på en så stor internasjonal konkurranse, og jeg er ganske fornøyd med å bli nummer 20 i «min» semifinale. Dette ble arrangert som en online-konkurranse, da det ikke var mulig å gjennomføre som planlagt i Nederland. For å logge resultatene har man en godkjent dommer, og må filme for videodømming i etterkant.

Motiveres av Super-Kristin

Jeg var likevel så heldig å få muligheten til å konkurrere i Oslo, og kjøre øktene samtidig med Kristin Holte, som nå har kvalifisert seg for sitt 8. Crossfit Games. I 2019 tok hun 2. plass i dette uoffisielle VM. Det var stort å kjøre konkurranseøktene samtidig som henne. Selv om hun på de fleste øktene lå et stykke foran meg, var det utrolig motiverende å kjøre mot henne. Det gir et lite ekstra gir når du vet at du står alene og kjemper med en av verdens beste.

Konkurransen i Oslo har gitt mersmak og jeg gleder meg til å fortsette på denne reisen. Kommende helg skal jeg konkurrere i NM-veka i Sarpsborg. Dette er et partner-norgesmesterskap, hvor de 20 beste (to og to på lag) skal konkurrere i det som har blitt en offisiell idrett i Norge – functional fitness. Dette er i utgangspunktet samme idrett som crossfit, men har ulike eiere og rettigheter.

Jeg er på lag med Lena Richter, som nylig har kvalifisert seg til Crossfit Games, der hun skal konkurrere på lag med tre andre nordmenn.

Lena og jeg er begge en del av det norske satsingslaget til olympisk vektløfting. I NM 2020 konkurrerte vi i samme vektklasse og fikk første- og andreplass. Bare to kilo skilte oss sammenlagt. Det er veldig gøy å kunne satse på to idretter. I crossfit og functional fitness kommer det ofte tunge løft som en del av konkurransen, og vi håper at vi kan kjempe om pallplassene nå til helga.

Denne partner-mesterskapet sendes på NRK fredag og lørdag formiddag, og det blir totalt seks konkurranser i løpet av de to dagene. Fo spesielt interesserte ligger øktene på Instagram-kontoen til NOR3F. Det er dessverre ikke tillat med publikum, men det blir utrolig gøy å få kunne konkurrere live mot konkurrenter igjen!

Les mer om og av Veslemøy Kollstad her