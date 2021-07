Målvakt forsterker ØIF Arendal

Ereš valgte ØIF Arendal, selv om storklubben Füchse Berlin ønsket å hente ham tilbake til den tyske hovedstaden etter et låneopphold i Wilhelmshavener.

– ØIF Arendal er et riktig steg for meg nå, slik at jeg kan utvikle meg videre for nå målene jeg har satt meg, sier Ereš.

Ville ha nytt miljø

Den 191 cm høye målvakten har vært utlånt fra Füchse Berlin til 2. Bundesligaklubben Wilhelmshavener siden februar. Den tyske hovedstadsklubben og storklubben ønsket ham tilbake i folden etter oppholdet i Wilhelmshavener, etter sesongslutt, men slik blir det ikke. 23-åringen hadde behov for et nytt miljø, for å utvikle seg videre og for å nå ambisiøse målene han har satt seg på håndballbanen. Der fant kroaten og ØIF Arendal felles plattform.

Denne teksten ble først publisert her

– Jeg har lest meg opp på klubben og spillerne etter at ØIF Arendal kom på banen. Jeg kommer til en flott klubb, som ønsker å utvikle seg videre, spille i Europa og ikke minst er profesjonell. Dette virker veldig spennende, sier Ereš.

At ØIF Arendal har og har hatt en rekke kroater i klubben, både på banen og sidelinja, har bidratt til avgjørelsen. ØIF Arendals trener Luka Panza har for øvrig trent Ereš på 98-landslaget i Kroatia, og kjenner derfor ekstra godt til Kristijan Jurisics nye kollega.

– Det har vært mange kroater i ØIF Arendal, noe som var en fordel for mitt klubbvalg. De jeg har snakket med om ØIF Arendal og Norge, anbefaler klubben og byen. Dette blir spennende, sier Ereš som sier han ikke får mye tid til å gjøre så mye annet enn å være profesjonell håndballspiller.

– Håndballen er en livsstil for meg. Derfor blir det ikke mye tid til annet enn litt Playstation og gøy med venner utenom håndballen. Ut fra hva jeg har sett, kommer jeg til en veldig flott by. Jeg håper å få litt tid til å bli kjent med byen og alle de fine områdene rundt.

Kroaten kom for øvrig til den tyske hovedstaden fra spill i den kroatiske ligaen foran 2019/2020-sesongen. Ereš har tidligere uttalt seg i solide ordelag om hva han vil med sin profesjonelle karriere, nemlig en krystallklar ambisjon om å spille og å bli den neste kroatiske landslagsmålvakten.

– Nå har jeg spilt i Kroatia og Tyskland. Å spille i Skandinavia er en drøm for meg. Jeg synes skandinavisk håndball er en perfekt blanding av høyt tempo, kloke spillere og god disiplin, sier han. Kroaten har signert en 2-årskontrakt som utløper i 2023. Han slutter seg til ØIF Arendal-troppen ca. 21. juli.