Solid pers ga NM-sølv

UTØVERBLOGG: Etter en forsinket og trøblete sesongstart pga. et solid overtråkk, føltes det veldig godt å konkurrere igjen under Sommerstevnet på Bislett for et par uker siden. Det ble seier med et bestekast på 61,06 meter.

Styrkemessig har alt vært på plass, men det har tatt tid å få ankelen til å fungere optimalt igjen i tilløp og stem.

Under dagens konkurranse i junior-NM på Askøy var jeg fast bestemt på å kaste et solid sesongbeste og helst opp mot pers på 64,49 meter fra i fjor.

I første kast ble det full klaff og solid ny pers med 66 meter blank. Jeg forbedret sesongbeste med nesten fem meter og er strålende fornøyd med resultatet. At den lengden ikke holder til gull i år, sier litt om konkurransenivået i U20-klassen. Hele denne pallen hadde holdt til andre-, tredje- og fjerdeplass i U23-klassen.

Det ble en thriller av en spydkonkurranse i toppen og det er veldig gøy med konkurrentene mine, Benjamin Gressløs og Marcus Henriksen. Vi har fulgt hverandre og konkurrert siden vi var i 12-13-årsalderen. I dag perset vi alle, og Marcus med over fem meter til vinnerkastet på 66,86 meter.

Rivaliseringen oss imellom holder oss skjerpet og fokusert, og det er fantastisk gøy å konkurrere.

Det er deilig å kjenne at formen er tilbake. Nå er det bare å fortsette å legge ned hardt arbeid fram mot senior-NM på hjemmebane på Kristiansand stadion i september. For meg er det hovedmålet for sesongen.