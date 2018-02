Tekno Odin-sønn innfridde til fulle

KRISTIANSAND: Det har vært hvisket forventningsfullt om Øystein Tjomslands årgang av 3-åringer, "juniorlaget", en god stund. Det kan være slik at den sørlandske topptreneren har sitt beste kull med unghester noensinne denne sesongen. Søndag viste Søgne-treneren frem det første stortalentet i flokken på hjemmebane, Tekno Odin-sønnen Nordsjø Odin.

Debutanten skuffet på ingen måte, selv om han fikk tøff kamp til kort før mål av rutinerte Komnes Bork. Da utfordreren galopperte 100 meter fra mål var seieren imidlertid sikret, og Nordsjø Odin kunne seiersdefilere på direkten.

– Vi fikk kamp og min hest var ikke trøtt, men jeg var jo redd at vi også skulle kjøre i galopp. Det gikk i 1.27-1.28-fart ned oppløpet. Han lærte mye av løpet i dag og det var en veldig fin debut. Jeg var fornøyd med at han mestret den press-situasjonen han var i på slutten. Han er tidlig fremme, og da er det naturlig at han var førstemann ut av mine 3-åringer, mente Øystein Tjomsland.

Det er det vanskelig å si seg uenig i. Nordsjø Odin travet 1.34,1/2140 meter i regn og sterk vind i Travparken.

Topphelg for Kringeland Eriksen

Johan Kringeland Eriksen la bak seg en fantastisk helg. Lørdag vant han V75-løp på Forus med familiehesten Kringeland Enok, og fulgte opp med en tredjeplass i samme spillform bak Got You B.R. Søndag debuterte Puce Tanic E. i regi Grimstad-treneren, og suksessen lot ikke vente på seg.

Kringeland Eriksen styrte selvsikkert frem først i andrespor og holdt den verste konkurrenten Revenue Lavec innesperret i rygg på leder. Rundt den siste svingen koblet Puce Tanic E. et råsterkt grep og sikret seieren i Kringeland Eriksen-debuten, til tross for at han ikke fikk benyttet ekstragiret i form av draskylappene.

– Jeg så ingenting her, så jeg fikk aldri dratt snora til draskylappene. Det har gått veldig bra den siste tiden og vi har flere fine hester på stallen, så det ser lovende ut for fortsettelsen, fastslo 23-åringen etter løpet.

Seiersmaskin av de sjeldne

Willy Salvesens flotte kaldblodsvallak Tintin går fra klarhet til klarhet. Søndag tok 5-åringen sin sjette seier i det niende forsøket da han sammen med landschampion Eirik Høitomt holdt konkurrentene fra livet. Høitomt slapp til favoritten Eikronja på den første langsiden, men midt i den andre svingen galopperte Tjomsland-hoppa i tet.

– Han skulle egentlig gå i rygger i dag, jeg tror han er best med ryggløp, men nå ble han jo plutselig sitte der fremme og da måtte han jo bare kjøre unna, sa eier og trener Willy Salvesen etter løpet.

Grimstad-mannen har lagt ned en formidabel trenerjobb i vallaken, og seieren på hjemmebane smakte godt.

– Dette var veldig gøy, det er like gøy hver gang, strålte Salvesen mens regnet pøste ned over Sørlandets Travpark.

– Dette er en hest som kommer til å utvikle seg. Han har vært tatt forsiktig og man har ikke vært harde med ham i trening. Vi vil jo at han skal vare en stund, og det ser jo fint ut nå, understreket seierskusk Eirik Høitomt overfor Rikstoto Direkte. Tintin kom til mål på 1.32,8/2160 meter.

Etterlengtet seier

I den 10.starten i karrieren skulle det endelig lykkes for fire år gamle Lily's White Sun. Hoppa, som eies av Linda Degermann fra Lillesand, fikk en knallstart fra sitt tillegg sammen med Eirik Høitomt, og satt tidlig i front. Herfra kontrollerte sørlandshesten begivenhetene, og da Høitomt ba om temposkjerping gjennom den siste svingen skvatt bare Lily's White Sun unna til enkel seier. Vinnertiden ble 1.20,2/2160 meter.

– Vi har ventet på dette! Hun har egentlig vært god hele veien, men vi har hatt så innmari mye plunder. Hun har slitt litt i løpene, vi har ikke funnet helt ut av balansen og hva slags bitt hun kan gå med. Jeg unner Linda (Degermann, eier red.anm) dette av hele mitt hjerte, dette var vanvittig moro!, fastslo trener Anne Catrine Kleveland fra Finsland overfor TV-kanalen Rikstoto Direkte.

Trives på hjemmebane

Øvrebø-hesten Homme Hera trives på Sørlandets Travpark, og tok søndag sin tredje seier på de fire siste startene i Travparken. Sammen med Herman R. Tvedt fikk den seks år gamle hoppa overta føringen inn i den første svingen, og siden var det spill mot ett mål. Homme Hera lekte hjem seieren på 1.28,9a/1609 meter.

– Det ble et veldig spesielt løp på grunn av været og at det ble mange strykninger. Homme Hera gjorde et veldig fint løp, det var moro at hun fortsatt har form, fastslo Herman R. Tvedt etter løpet.

Homme Hera eies av Helene B. og Arne J. Hægeland.