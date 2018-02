Sørlendinger vant 1. divisjon i bridge

I bridge spilles det hver sesong seriemesterskap med opp- og nedrykk. Det er fire divisjonsnivåer og totalt deltar rundt 2000 bridgespillere i puljer fordelt over hele Norge på de nesten 400 lagene vi har i seriesystemet. Det er Norsk Bridgeforbund som arrangerer seriemesterskapet og det avvikles med spilling over to helger i løpet av hver sesong.

1. divisjon

Det ble en spennende avslutning på sesongens seriemesterskap i bridge. Våre lokale håp fra Vest-Agder på lag MÆSEL klarte ikke å leve opp til det gode utgangspunktet de hadde fra første del av mesterskapet. Det som var et medaljehåp ble en kamp for å unngå nedrykk. Laget sikret seg spill i topp-divisjonen også neste år da det ble åttendeplass til slutt.

I bridge spilles det et divisjonssystem med opp- og nedrykk fra 1. til 4. divisjon. I 1 divisjon spiller 12 lag hvorav de tre siste rykker ned til 2. divisjon. På hvert lag spiller det inntil sels spillere og hvert lag representerer en av de lokale kretsene som tilhører Norsk Bridgeforbund.

Nils Kvangraven

Rune Hauge er for mange kjent fra sin rolle som fotballagent og megler når det forhandles om TV-rettigheter til sportsarrangementer. Men Rune er også en av Norges beste bridgespillere. Denne sesongen var hans lag utilnærmelig og de kruset inn til en klar seier. På laget hadde Rune med seg Boye Brogeland fra Flekkefjord, Espen Lindqvist fra Arendal, Erik Sælensminde og de to trønderne Christer Kristoffersen og Erik Berg.

Seieren var Rune Hauges fjerde seriemesterskap i bridge. Resultat 1 divisjon

2. divisjon Også i 2. divisjon ble det spennende, men ingen av lagene fra Agder hevdet seg i kampen om opprykk, ei heller var de truet av nedrykk. 2. divisjon spilles i tre puljer med 12 lag i hver pulje. Også her rydder de tre siste ned, mens vinner av hver pulje rykker opp til 1. divisjon. Resultat avd A Resultat avd B Resultat avd C

Nybegynnerkurs for barn

Det var gledelig å se rekrutteringsarbeidet ta seg opp i Agder. Inger Lene Hangeland er en driftig ildsjel og hun inviterte like greit barn og unge til en bridgedag hjemme hos seg selv. Det ble en suksess og mange barn stilte opp. Noe arvelig belastet med bridgespillene foreldre, men også barn uten relasjon til bridge fra før.

Rapportene forteller om fornøyde barn, vi håper det blir flere slike treff hvor både barn og voksne kan få prøve seg på verdens gøyeste kortspill. Skulle du være interessert, finner du kontaktinformasjon på kretsens hjemmesider www.vabk.org