Bronse til KBK i lag-NM

MOSS: KBKs eliteserielag gjorde en strålende jobb under helgens sluttspill og tok bronse etter å ha slått Sandefjord 6-2 i sist match.

– Absolutt bra gjennomført av oss, mente veteran og mangeårig norgesmester Jim Ronny Andersen (42) om bronsefinalen og legger til:

– Men enda viktigere var det at vi truet fjorårsvinnerne Frogner i den første kampen. Det stod 4-4 før de to mixed doublene, og jeg hadde et knepent tap i min single. Nå tapte vi riktignok de to siste kampene i tre jevne sett. Men vi spilte bra, og hadde jeg vunnet min single mot NM-treeren Torjus Flåtten, ville vi ledet 5-3 og satt racketen på strupen til motstanderne.

KBK manglet korsbåndsskadde Vilde Espeseth (20), normalt nr. 1 i Norge, men anført av Helene Abusdal vant KBK alle sine rene damekamper i begge lagkampene. Thea Johansen(23), Marie Wåland (23) og Emma Wåland (18) vant singler og doubler, og gjorde det mulig å faktisk tenke gull uten Vilde på laget.

Privat

På herresiden er nivået tøft, men også her har KBK langt på vei gjort et generasjonsskifte. Jim Ronny Andersen og Øystein Larsen utgjør den gamle garde, men unggutta Rik Hermans (trener og 23 år), Mads Marum (19) og Jonas Østhassel (16) viste veldig godt badmintonspill på høyde med de beste i Norge.

– Det er helt klart at vi er på god vei til å få inn mange unge spillere som kan vinne toppkamper for KBK. Blandingen av gammelt og ungt fungerer bra. Mads og Emma for eksempel spiller flott i mix, og Rik og Jonas vinner mot Sandefjord. Jo, det var gøy å spille så bra som et lag i helgen, konkluderer Helene Abusdal etter å ha vunnet bronse og snust på gull.

Privat.

Det var forventet en jevn finale, men Moss trakk det lengste strået og vant 6-4 over Frogner. Moss uttrykte tilfredshet med å møte Frogner og ikke KBK i finalen.

– Vi tar det som et ytterligere tegn på at vi viste oss fram fra ei god side i Mosse-hallen, sier Helene Abusdal.