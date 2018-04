Landslagsspiller til Fløy

KRISTIANSAND: Mikael Birk Ugland (18) er klar for Fløy og spill i 2. divisjon denne sesongen. Den talentfulle unggutten kommer på utlån fra IK Start og skal kjempe om en plass på midtbanen i blått og hvitt på Flekkerøya. I fjor leverte midtbanejuvelen hele 11 scoringer for Start 2 i 3.divisjon, og vil med det bli en god tilvekst i den ellers så sterke stallen til trener Nikola Trajkovic.

Nikola Trajkovic har følgende lovord å komme med om unggutten: – Mikael er en meget god teknisk offensiv midtbanespiller som scorer mye mål. Han har gjort et godt valg med å komme til Fløy, vi er veldig stolte over at han ønsket å komme hit. Det er et riktig valg med tanke på karrieren han har foran seg. I Fløy vil han bli en bedre spiller og etter oppholdet her vil han kunne returnere til IK Start og kjempe om en plass på laget i Eliteserien.

Sportslig utvalg i Fløy ved Gunnar Martinsen og Bård Georg Karlsen uttaler: – I den lokale profilen vi satser på er en midtbanespiller fra Kjosdalen i Vågsbygd rett og slett en innertier. Mikael er en hardtarbeidende unggutt som vi ser fram til å utvikle i Fløy. Lørdag 7.april får du sjansen til å se nysigneringen i aksjon da Fløy møter 3.d ivisjonsklubben Vindbjart på Arkicon Arena kl 14.00. Det blir siste treningskamp før sesongen braker løs borte mot Bryne!

Fakta: FAKTA: Navn: Mikael Birk Ugland Posisjon: Midtbane Født: 24.01.2000 Høyde: 178 cm Tidligere klubber: IK Våg, IK Start