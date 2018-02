Langrenn har alltid vært mitt førstevalg når det gjelder kondisjonstrening. Skisesongen varierer veldig fra år til år her i lavlandet. Fra ei knapp uke til fire måneder. I år så det lenge skralt ut, men nå når de fleste venter på våren har vi fått en kjærkommen(?) periode med vinter og kulde.

I forgårs festa jeg kameraet på lua, og filma ei full runde på ski i lysløypa på Dønnestad. Denne la jeg ut på min FB-profil i håp om at det kunne inspirere flere til finne fram skiene. Som alle kan se er det plass til flere i løypa. Noen umiddelbar effekt har det ikke hatt. I går formiddag gikk jeg bare forbi én annen skiløper. Åtte minusgrader, liten kuling og det faktum at de fleste er på jobb eller skole har nok en innvirkning. Videoen derimot ble mer populær enn jeg hadde forventa, så jeg håper jeg slipper å gå i ensomhet resten av vinteren. Lysløypa befinner seg i bakgrunnen på bildet, bare 130 meter fra huset mitt. I utkanten av bildet skimtes så vidt deler av foringsplassen min for småfuglene. Her er det stor aktivitet så lenge det er lyst.

Se video fra turen i lysløypa på Dønnestad:

Lysløypa minutt for minutt. Anbefales bare for folk som ikkje har mulighed t å gå på ski. Alle andre bør prøve løypa sjøl! Posted by Tellef Dønnestad on Monday, February 26, 2018

Jeg har valgt å klare meg uten bil, og derfor blir andre skiløyper mer utfordrende å besøke. Sprekingen i FVN har riktignok gitt inspirasjon til at jeg har vært på Strai og Sandrip for å gjennomføre disse Strava-segmentane. Da kommer rundt tre timer på sykkel med skiene spent fast på ryggen i tillegg til skituren. Jeg har ingen ambisjoner om topplassering i Sprekingen, til det er jeg for svak på sykkel og løping. Men jeg vil prøve å gjennomføre alle de ni segmentene i år.

Privat

Min oppfordring blir altså: finn fram skiene og kom dere ut! Det kan bli mange år til neste gang vi får en så bra skisesong her i sør.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Les mer om Lokalsportens aktivitetskonkurranse Sprekingen her

Se sammenlagtstillingen i Sprekingen her

Les også:

Sørlandets sprekeste - enn så lenge

Ekteparet Wulf vant Sprekingen 2017

De vant Sprekingen 2016