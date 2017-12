Gull og bestemannspremie til Grimstad-bokser

HOLSTEBRO, DANMARK: I alt ble det ett gull og to sølv til Grimstad Bokseklubb i dette tradisjonsrike danske stevnet, der rundt 160 boksere deltok.

Semifinaler: 75 kg. Nikola Petrovic, Grimstad BK vs Jonas F Jespersen, Viborg AK 5-0. Nicolai var litt anspent da det er to år siden sist han gikk kamp. Han brukte mye unødvendige krefter, men dro likevel i land seieren og gikk videre til finale.

69 kg. Ghayur Ghalip, AIK Lund vs Yusuf M Abid, Grimstad BK 0-5. Yusuf begynte sin kamp kontrollert og holdt en sterk motstander på avstand og traff bra. I runde to slapp Yusuf seg mer løs og møtte motstanderen på halvdistanse, også her var han best. I runde tre varierte Yusuf sine slag og viste virkelig god boksing. Han vant greit og avanserte til finale.

91 kg. Rune Bach, Pandrup BK vs Alexander Gundersen, Grimstad BK 1-4. Alexander traff her en meget hardtslående motstander som virkelig ville vinne denne kampen. Selv om det er lenge siden Alexander har vært i ringen og var litt anspent, unnvek han fint mange harde svinger og kontret inn sine treffere. Han vant og gikk videre til finalen.

Finaler: 91 kg. Morten Dåbu, Grimstad BK vs Patrick B. Lika, BK Wedala AB 2. Morten begynte bra og hadde fin kontroll, men møtte en god bokser som traff godt med et par gode høyre. I runde to kom Morten bakpå og tok imot et par-tre slag for mange, så vi valgte å hive inn håndkleet. Han tapte da kampen på oppgivelse i runde to.

91 kg. Casper Larsen, Kolding BK vs Alexander Gundersen, Grimstad BK 4-1. Alexander bokset bra og tok hjem første runde, Han traff klokkerent med venstreslegga og fikk motstanderen bakpå. I runde to slapp Alexander dansken mer inn på livet og det var en jevn runde. I runde tre var Alexander mer på hugget og jobbet med alt han hadde. Vi var veldig spente på resultatet, men Alex måtte se seg slått i en jevn god kamp. Han fikk sølv i Vestjysk 2017.

75 kg. Mark Thorup Højfeldt, BK Galten vs Nikola Petrovic, Grimstad BK AB 3. Nicola startet sin boksing meget bra og traff godt med sine fine rette venstre. Han fulgte opp med bra temposkifte i sin boksing. I runde to fortsatte han i samme stilen. Han unnvek slag og traff bra med egne slag, og ledet greit kampen. I pausen til runde tre så Nikola dårlig på sitt venstre øye, på grunn av et slag som traff i semifinalen. Surt, men derfor var det nødvendig å gi opp kampen.

69 kg: Mads Hansen, A Olympia Odense vs Yusuf M. Abid, Grimstad BK 1-4. Her møtte Yusuf en motstander som vi ikke visste noe om fra før. Det viste seg at dansken er en sterk innfighter som la hardt press på Yusuf fra første runde. Yusuf holdt hodet kaldt og fant ut av dansken, han hadde kontroll på innsiden og på distanse. Nok en meget bra teknisk kamp, sterk og god bokseprestasjon fra Yusuf.

Yusuf leverte to meget bra kamper og vant altså gull i Vestjysk box cup 2017. Han fikk også premien som den beste tekniske bokseren i stevnet.

Laget fra Grimstad Bokseklubb:

Boksere:

69 kg Yusuf Mohammed Abid.

75 kg Nikola Petrovic.

91 kg Alexander Gundersen.

91 kg Morten Dåbu.

Lagleder: Henning Lillejord.

Dommer: Hadle Holm