Ny storseier til KIF – vil vinne «seriefinalen» søndag

ARENDAL: Med KIF-seier mot Herkules kan serien så være nær avgjort, selv om det gjenstår fire matcher for KIF etterpå. Slik ser tabellen ut nå.

På stillingen 3–10 mot ØIF Arendal-rekruttene allerede etter ti minutter bar det bud om hvor det bar hen i Sør Amfi denne onsdagskvelden. Kristiansanderne valset over hjemmelaget og ledet med 13 mål til pause (7-20). Arendals unge spillere klarte aldri å slå tilbake på hjemmebane. Sluttresultatet endte 24–46 til bortelaget.

Fakta: KAMPFAKTA ØIF Arendal Elite 2-KIF 24–46 (7–20) Onsdag 13. februar 2019, kl. 20, Sør Amfi. Dommere: Jan Rune Moum og Terje Rock Rønning. Utvisninger: KIF 2 x 2 minutter, ØIF Arendal Elite 2 1 x 2 minutter. KIF-spillere (mål i parentes): Erlend Årstein Hansen (1), Jon Robertsen (7), Mathias Christiansen (3), Eric Nicolay Skonhoft Jensen (4), Jesper Brekke Hansen, Adin Sehovic, Frederik Sorth Petersen (3, herav 2 straffer), Markus Nilsen, Christoffer Ryder Lislevand (4), Bendik Holstad, Kristian Malerød Larsen (2), Sebastian Schultz Hansen (13, herav 3 straffer), Stian Nygaard Michaelsen (4) og Jostein Pedersen (5). Toppscorer ØIF Arendal Elite 2: Oscar Duus Carslen (4) og Stian Selde Sørensen (4). KIF-trenere: Robin Rosander Haugsgjerd, Øyvind Skjeggedal og Stian Badger. ØIF Arendal Elite 2-trenere: Kurt Alex Eckholdt, Marius Trøan Nilsen og Luka Panza.

– Vi framstår som vi skal. I de siste kampene har vi vært pinlig dårlige. Men når vi er aggressive og gode i forsvar, får vi målvaktsredninger, og da løper vi over de fleste lag i 2. divisjon, sier Robin Rosander Haugsgjerd, hovedtrener for KIF-herrene.

Kun fem kamper gjenstår

Etter 17 kamper står KIF bokført med 32 poeng, fordelt på 16 seire og ett tap. Fem kamper gjenstår: 17. februar mot Herkules i Gimlehallen, 6. mars mot ØIF Arendal i Nedeneshallen, 16. mars mot Urædd hjemme, 17. mars mot Sandnes 2 hjemme og serieavslutning og lokalderby i Sukkevannhallen 31. mars mot Randesund.

Men det mest spennende – og avgjørende – blir oppgjøret med Herkules kommende søndag. Det skal det være overkommelig. Sist lagene møttes, i Menstadhallen 14. oktober, ble det 15-målsseier (24–39) til sørlendingene. Men skienslaget har hatt en sterk formkurve og vunnet 12 av 15 kamper, spilt to uavgjort og har kun ett tap, noe som gir totalt 25 poeng. Så alt kan skje.

– Det blir full fight, lover KIF-treneren.

Det store serieoppgjøret

Flere av kampene som KIF-treneren omtaler som «pinlige» har delvis båret preg av å være transportetapper. Nå er spillerne giret på å møte tabelltoer Herkules.

– Det er da det gjelder. Vi vil møte eldre og mer rutinerte spillere. Det blir en annen type kamp, sier Christoffer Ryder Lislevand om kommende motstander. Høyrekanten sørget for fire scoringer onsdag kveld.

Jesper Brekke Hansen på venstre kant er enig. Etter et skadeavbrekk tidlig i sesongen er han endelig tilbake på banen. Han føler beinet fungerer tilfredsstillende. Nå gjenstår sluttetappen for Brekke Hansen og resten av KIF-stallen. Hvis KIF vinner «seriefinalen» søndag ligger laget godt an, men ved tap kan det bli en spennende mars måned.

KOMMENDE HJEMMEKAMP: KIF-Herkules, søndag 17. februar, kl. 15, Gimlehallen.