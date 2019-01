Seks KM-titler til Mandal Badmintonklubb

Imås arrangerte i år kretsmesterskapet for ungdom og seniorer i Naturmurhallen. Det var stor deltakelse fra Karmøy til Grimstad, og KBK stilte med imponerende 52 spillere. Mandal stilte med 12 spillere.

Mandal-spillerne trosset det ufyselige været og var to dager bort til Grimstad for ei lang og moro helg i hallen. Alle spillerne fikk enormt mange kamper mot veldig dyktige spillere fra andre klubber i kretsen. Mange endte med tap og det ble noen seire også, god erfaring for alle spillerne.

I den yngste klassen debuterte Alf Marius Fosseland Hansen og gikk bort og ble kretsmester i klassen under 9 år i singel og double. En spiller som kan virkelig gir jernet på trening og vil aller helst spille med de beste på trening.

I singel i u15a fikk vinneren Christer Andersen kjempegod motstand fra spillere fra Stavanger og Kristiansand. Men han klarte å dra seieren i land i de jevne kampene.

I doubel i u15 tok Fenris Lindland andreplassen i samspill med dyktige Casper Stiansen Kristiansand etter godt spill.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

I u17 dominerte Hermod Haugland alle spill og vant singel, mixed double sammen med Nora Omdal Kristiansand og andre plassen i doubel med Lars Torkelsen Mandal

Det begynner å gro godt med gode spillere fra Mandal nå og trener Carlo Andersen gjør en fremragende jobb som trener og forbilde for alle.

Resultater

1. plass Hsu9a Alf Marius Fosseland

1. plass Hdu9a Alf Marius Hansen /Bjørnar Kile Lie Otra IL

1. plass Hsu15a Christer Andersen

3. plass Hsu15a Fenris Lindland

2. plass Hdu15a Fenris Lindland/Casper Stiansen KBK

3. plass Hdu15a Christer Andersen/Erik Lindbakk

1. plass Hsu17a Hermod Holte Haugland

2. plass Hdu17a Lars Torkelsen/Hermod Holte Haugland

1. plass Mdu17a Hermod Holte Haugland/Nora Omdal KBK

1. plass Mda Carlo Andersen/Mette S. Pedersen Sola

2. plass Hsa Carlo Andersen

3. plass Hda Carlo Andersen/Trond Atle Syvertsen