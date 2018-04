Victoria (14) banket de voksne

OSLO: Victoria hadde ikke motstandere i sin klasse, så hun måtte delta i voksen klasse (+18) og tok gull i 55 kilo. Det var over 500 påmeldte i forskjellige vektklasser fordelt på damer og menn. Turneringen har navnet ADCC 2018, hvor det var deltakere fra flere land, og over 60 klubber deltok med en eller flere utøvere.

Victoria vant alle sine fire kamper, den første etter bare 20 sekunder. Det resulterte i gull i hennes vektklasse. I klasse 60 kilo ble storesøsteren Christina nummer to.

I ADCC-turneringen kjempes det i kampsporten submission wrestling, som er svært lik brasiliansk jiu-jitsu. Hovedforskjellen ligger i at man ikke bruker den tradisjonelle drakten gi, men snarere bruker vanlige treningsklær. Mest vanlig er det å bruke kortbukser (shorts) og rash guard (tettsittende treningsskjorte, ofte med lange ermer).

Teknikker som benyttes er låsinger, kvelninger og kast. Det er ikke lov med slag og spark eller lignende. Submission wrestling er en form for internasjonal bryting som er anerkjent av det internasjonale bryteforbundet, FILA.

Victoria har et fighterhjerte som er litt utenom det vanlige, noe vi som trener ofte ser på trening. Om du spør Victoria om hva hun ønsker å oppnå med kampsport, er hun ganske klar på at hun skal bli verdensmester. Hun er helt overbevist om at hun blir det, og vi som kjenner henne kan ikke si at hun tar feil, da vi ser hvor mye innsats og vilje hun legger ned på trening. Så hvem vet, er det Victoria som blir den første jenta fra Norge (og lille Vennesla) som deltar i UFC om seks-sju år, vil det ikke overraske meg som trener i Spartacus MMA.

Sammen med Inge Paulsen har jeg et mål om å delta i et stevne der far sammen med to døtre går kamp på samme stevnet, det tror jeg aldri har skjedd før; verken i Norge eller andre plasser i verden.

Men først skal vi til Danmark neste helg og delta på MMA GALLA Vol.5, hvor vi stiller med tre utøvere (Inge Paulsen, Rune Robertsen og Ørjan Tambini). Her vil Inge få sin tøffeste motstand så langt i karrieren, da han møter Aleksander Joksimovic, som er rangert som nummer én i klassen amatør lett tungvekt i Norden. Paulsen er rangert som nummer tre. Stevnet sendes gratis her.