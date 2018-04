Innholdsrik sesongstart – lokaloppgjør neste

KRISTIANSAND: Lørdag ble Lier slått 2–1, mens det ble stygge sifre mot LSK Kvinner 2 dagen etter, hvor hjemmelaget vant hele 12–3! Tross stortapet er det grunn til å være fornøyd med utbyttet på Østlandet i helga.

Det er ikke kampene mot LSK Kvinner 2, Vålerenga 2 og Stabæk 2 vi må vinne for å holde oss i divisjonen. Disse lagene stiller ofte med spillere som får prøve seg på eliteserienivå i løpet av sesongen, og jeg er overbevist om at laget fra Lillestrøm hadde hevdet seg godt i 1. divisjon hvis de kunne spilt der.

Anders Jensen

Selv om det ble stygge sifre mot LSK, klarte vi gledelig nok å produsere godt med sjanser selv. Hadde vi lagt oss bakpå med en festning rundt 16-meteren, kunne vi sikkert redusert tapet med noen mål, men vi ønsker å spille vårt eget spill, og offensivt fikk vi til mye.

Jeg vil heller at vi skal prøve og feile, enn å ikke prøve i det hele tatt! I det lange løp er jeg overbevist om at det vil gagne både spillerne og laget.

Anders Jensen

Langt hyggeligere var resultatet lørdag. I Lier møtte vi et lag som spilte veldig direkte og fysisk, men vi tok dem på det vi kan best, og scoret to flotte mål der ballen gikk fort fra spiller til spiller. Frida Abrahamsen åpnet målkontoen med 1–0-scoringen etter 19 minutter etter et angrep som startet hos vår egen keeper.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Lier utliknet da vi hadde en spiller på sidelinja, men rett etter pause kombinerte to av våre nykommere fra Greipstad, og sørget for seiersmålet. Emma Øvland Rygg ekspederte June Tønnesland Johansens pasning i nettmaskene.

Anders Jensen

Marte, Emma og June scoret mot LSK Kvinner 2 søndag.

Allerede torsdag er det klart for ny bortekamp, denne gang hos nærmeste nabo Gimletroll på Presteheia. Hjemmelaget har mange sesonger i 2. divisjon bak seg nå, og spilte også kvalifisering om opprykk i både 2015 og 2016. Vi gleder oss til å måle krefter med det som har vært byens klart beste damelag i flere år, og det blir en fin pekepinn på hvor langt vårt unge mannskap har kommet i utviklingen de siste månedene.