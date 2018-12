Tjomsland og hans elev med V75-triumfer

SKIEN: – Jeg skal holde på med dette til jeg dør, fastslo Kals etter løpet.

Med over syv millioner kroner innkjørt på stallhestene og over 130 seiere går 2018-sesongen inn i historiebøkene som en av de aller beste for Øystein Tjomsland. Også for hans talentfulle stallmann Per Vetle Kals har året vært gullkantet; 21-åringen fra Gjerstad har hatt sitt store gjennombrudd og bokførte lørdag sin 18. seier for sesongen. Lørdag tok læremesteren og hans elev hver sin V75-triumf på Klosterskogen.

Roste sjefen

- Øystein er flink og har systemene i orden, han vet hva han driver med. Det er alltid ting å lære av ham, og jeg er takknmelig for å få være en del av teamet. Jeg tar min egen utvikling steg for steg, jeg har ikke hastverk. Jeg skal holde på med dette til jeg dør, fortalte Kals i seiersintervjuet etter at han kusket Expensive Hangover inn til overlegen V75-seier.

21-åringen tok seg tid til seiersgest allerede midt på oppløpet!

– Jeg må få takke for tilliten jeg har fått bak veldig gode hester denne sesongen. Jannicke (Opheim, eier og trener fra Selåsvatn, red.anm) har gjort en veldig god jobb med denne hesten og brukt veldig god tid. Det er godt gjort å få hestene tilbake i slik skikk etter en slik skade som Expensive Hangover har hatt. Denne hesten har i grunn det meste, det er en ordentlig vinnerhest som gjør så godt hun kan hver gang, var den rosende omtalen fra 21-åringen etter løpet.

Hyllet teamet etter V75-seier

Læremester Tjomsland ville ikke være dårligere enn sin elev, og tok seg av det avsluttende V75-løpet sammen med seiersmaskinen Magnums Othello. Søgne-treneren serverte sin hest et perfekt løp, og var først på streken med minste mulige margin.

– Vi fikk drømmeløpet og det ble helt perfekt for oss. Det var en knallhard fight og jeg hadde en liten følelse av at vi var først på streken, men det var jevnt og jeg er glad for at vi trakk det lengste strået. Magnums Othello har vært helt enormt god, en fantastisk hest som bare fortsetter utviklingen - og det stopper ikke her, mente Tjomsland som passet på å hylle sine gode hjelpere etter at seieren var sikret.

– Sesongen totalt sett har vært fantastisk. Vi har kjørt inn over syv millioner kroner og har tatt i overkant 130 seiere. Jeg har et kjempegodt personell og vi er avhengig av at hele teamet fungerer om vi skal lykkes, poengterte Tjomsland.