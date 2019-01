Får verdenscupdebut etter ny norgescupseier

VIERLI: – Det var sykt gøy i dag! Jeg fikk til det jeg hadde lyst til, og det føles veldig bra å vinne, sier Tveiten etter lørdagens triumf.

Årets første norgescupstevne ble en stor suksess med påskeføre og høyt nivå på kjøringen. Tveiten stakk av med seieren i seniorklassen for andre året på rad. I helga reiste tjueåringen til Østerrike for å delta i sin første verdenscup, som går av stabelen denne uka. Det er kvalifisering kommende fredag og finale dagen etter.

– Det at jeg får kjøre verdenscup allerede nå er veldig gøy. Det har gått bra i høst, så jeg føler jeg har et par triks som skal holde hvis jeg lander dem. Jeg er bare sykt klar for å kunne kjøre større konkurranser, sier Tveiten.

Prosess Films/Eirik Vatne

Bak Tveiten kom Emil Leenderts på andreplassen og Marino Kristjansson på en tredjeplass. På damesiden var det Hanne Eilertsen som tok seieren med svært god kjøring. Andreplassen gikk til Ingvild Nymoen og tredjeplass til Line Wold Moen.

Konkurransen ble en perfekt start på sesongen med god stemning i bakken. Nå er det bare å glede seg til neste norgescupstevne på Hovden 19. januar.